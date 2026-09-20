San Martín ya tiene definidos los convocados por Alejandro Schiapparelli para recibir este domingo a Colegiales, por la fecha 30 de la Primera Nacional. El encuentro se disputará desde las 17 en el estadio Hilario Sánchez, donde el Verdinegro buscará sumar tres puntos importantes en la recta final del torneo.

La lista está integrada por Sebastián Díaz Robles, Lautaro Garzón, Mauro Osores, Emanuel Aguilera, Facundo Nadalín, Dante Álvarez, Nicolás Paz, Nicolás Pelaitay, Leonardo Monje y Diego Mercado. También fueron convocados Federico Murillo, Guillermo Acosta, Sebastián González, Gabriel Hachen, Nicolás Iachetti, Luciano Ferreyra, Franco Coronel, Nazareno Fúnez, Genaro Rossi y Rodrigo Nievas.

Un partido importante en Concepción

El equipo de Schiapparelli viene de igualar 0-0 ante Tristán Suárez en el Hilario Sánchez, resultado que lo dejó con 42 puntos y en el séptimo puesto de la Zona B. Ahora tendrá nuevamente la posibilidad de jugar como local y buscar una victoria que le permita afirmarse en la zona de Reducido.

Colegiales llega como un rival directo en la pelea por ingresar al Reducido, ya que se encuentra a dos puntos de San Martín en la tabla. El conjunto de Leonardo Fernández viene de derrotar a Nueva Chicago y buscará sumar en San Juan para acomodarse en el tramo decisivo de la temporada.

El Verdinegro afrontará así la fecha 30 con la necesidad de sumar ante un rival que también pelea por un lugar en el Reducido. San Martín y Colegiales se enfrentarán este domingo desde las 17 en Concepción.