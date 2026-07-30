San Martín ya tiene reprogramados los partidos ante Chicago y Tristán Suárez

San Martín afrontará un tramo clave de la Primera Nacional con cambios en su calendario con la reprogramación de los partidos ante Nueva Chicago y Tristán Suárez, con la obligación de volver a sumar para recuperar un lugar entre los equipos que clasifican al Reducido por el segundo ascenso. El Verdinegro llega a esta etapa con 26 puntos en la Zona B, fuera de los puestos de playoffs.

Ahora, el primer desafío será este viernes 1 de agosto, cuando reciba a Atlético de Rafaela desde las 15.30 en el estadio Hilario Sánchez, por la 23ª fecha. El encuentro aparece como una oportunidad para volver al triunfo y recortar diferencias con los equipos que hoy ocupan la zona de clasificación.

En paralelo, la Asociación del Fútbol Argentino confirmó modificaciones en el calendario del conjunto sanjuanino. El partido suspendido de la fecha 17 frente a Nueva Chicago fue reprogramado para el miércoles 26 de agosto, también a las 15.30. Los planteles deberán cumplir con los 45 minutos del complemento.

Además, el compromiso previsto para el 16 de septiembre frente a Tristán Suárez quedó suspendido y será reprogramado debido a la llegada de la Selección Argentina, lo que obligó a reorganizar la agenda de la categoría.

Con este panorama, el cuerpo técnico deberá administrar un calendario que combinará partidos pendientes con la recta final de la fase regular, donde cada punto tendrá un peso determinante.

Mientras espera la nueva programación del duelo ante Tristán Suárez, San Martín sabe que el objetivo inmediato pasa por hacerse fuerte de local ante Atlético de Rafaela para volver a meterse en la conversación por un lugar en el Reducido.