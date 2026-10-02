La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, desplazó a la subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa, y designó en su lugar al abogado Mariano Sartoris, en el marco de una “reestructuración administrativa” del ministerio. El cambio fue informado este viernes y coloca a Sartoris al frente de un área clave de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Fuentes oficiales citadas por Infobae señalaron que la decisión no implica un cuestionamiento a Testa y la atribuyeron a un proceso de reorganización interna. “La gente en la que más confía la ministra es la que va a ocupar los cargos”, indicaron esas fuentes.

El nuevo subsecretario ya ocupaba funciones dentro de Capital Humano. Antes había sido subsecretario de Gestión Administrativa de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y, tras la reorganización de las áreas jurídicas y administrativas, pasó a desempeñarse como subsecretario Legal del ministerio.

El recorrido de Claudia Testa

Testa había llegado a la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo a fines de 2024, impulsada por el entonces secretario de Trabajo, Julio Cordero. Antes de desembarcar en el Gobierno nacional, se desempeñaba en el área laboral del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante su gestión, Testa tuvo participación en negociaciones salariales y en la renovación de convenios colectivos de trabajo. También quedó a cargo de la Dirección de Asociaciones Sindicales durante el período en que su titular, Claudio Aquino, fue apartado de la gestión.

Su llegada a Nación había estado vinculada, según la reconstrucción publicada por Infobae, con su experiencia de gestión y sus relaciones con representantes sindicales y empresarios.

Sartoris y los cambios en Trabajo

Con su designación, Sartoris se convierte en el sexto funcionario que ocupa la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo desde diciembre de 2023. Antes de Testa habían pasado por el cargo Martín Huidobro, Horacio Pitrau, Mariana Hortal Sueldo y Liliana Archimbal.

El cambio se produce mientras Capital Humano mantiene una reorganización de su estructura. La cartera oficial todavía muestra a Testa como subsecretaria en el organigrama publicado y actualizado a junio de 2026, por lo que la nueva designación aún no figura allí.

La Secretaría de Trabajo continúa bajo la conducción de Julio Cordero, mientras la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo concentra funciones vinculadas con las relaciones laborales, las negociaciones salariales y los convenios colectivos.