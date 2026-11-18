La ministra de Capital Humano de la Nación llegará este miércoles a Chimbas y recorrerá las instalaciones de la ex Casa Activa, donde el Gobierno provincial proyecta poner en funcionamiento un espacio de contención para niños que se encuentran bajo resguardo estatal.

La provincia de San Juan recibirá este miércoles 18 de noviembre la visita de la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, quien desarrollará una actividad junto al gobernador Marcelo Orrego en el departamento Chimbas.

De acuerdo con la agenda protocolar del mandatario provincial, la funcionaria nacional tiene previsto llegar a las 11:20 a las instalaciones de la ex Casa Activa, ubicadas sobre calle Greco, entre Esmeralda y Ameghino, en el barrio Los Andes. El predio será destinado a funcionar como un futuro hogar para niños sin cuidados parentales, bajo la órbita del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano de San Juan.

El proyecto apunta a contar con un espacio de alojamiento y acompañamiento para niños que, por distintas situaciones familiares y por disposición judicial, deben permanecer bajo la protección del Estado. La iniciativa se enmarca en la política provincial de fortalecimiento del sistema de protección de las infancias.

La problemática adquirió relevancia por el incremento de niños que ingresan al sistema de cuidado alternativo. En mayo de 2026, el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, había señalado que la provincia tenía 213 niños bajo resguardo estatal y planteado la necesidad de fortalecer la infraestructura destinada a su atención.

La visita de Pettovello se producirá en el marco de las gestiones que el Gobierno sanjuanino mantiene con Nación para avanzar en políticas sociales y mejorar las condiciones de atención de los sectores más vulnerables.

La actividad tendrá como eje el futuro funcionamiento del establecimiento de Chimbas, aunque hasta el momento la agenda oficial difundida no precisó si se anunciarán medidas, inversiones o acuerdos específicos durante la recorrida.