La ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, visitó este martes distintas instituciones educativas de San Juan, donde conoció experiencias pedagógicas, proyectos de innovación y avances en alfabetización. Durante la recorrida, la funcionaria nacional destacó lo que observó en las aulas, mientras que la ministra de Educación provincial, Silvia Fuentes, explicó los principales programas que se desarrollan en el sistema educativo sanjuanino.

“Me encantó lo que vi. Estuve cerca de los chicos, que fue lo más importante. Visité las escuelas innovadoras, que me parecen una maravilla, y también estuve en una escuela primaria. Es un placer estar acá”, expresó Pettovello a DIARIO HUARPE al referirse a su paso por los establecimientos.

La agenda incluyó visitas a escuelas que implementan nuevas metodologías de enseñanza y a una institución primaria de Albardón, donde las autoridades pudieron observar el trabajo que se realiza en materia de alfabetización y comprensión lectora.

Una secundaria con aprendizaje basado en proyectos

Fuentes explicó que uno de los establecimientos visitados trabaja bajo la modalidad de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), una propuesta que busca integrar diferentes contenidos curriculares a partir de una temática común.

“Estamos presentando una prueba piloto en una escuela secundaria que trabaja con Aprendizaje Basado en Proyectos. A través de una temática, los alumnos pueden incorporar los distintos contenidos que se enseñan en la escuela”, detalló la ministra provincial.

La experiencia también incorpora educación financiera, educación emocional e inteligencia artificial. En este último aspecto, los estudiantes trabajan mediante la plataforma FlexFlit, una herramienta que forma parte de la propuesta pedagógica.

“Los resultados son muy buenos y estamos evaluando su funcionamiento para determinar si podemos sumar más establecimientos. Buscamos transformar la escuela secundaria, con una mirada puesta en el trabajo y en el futuro de nuestros estudiantes, pero también en generar propuestas que despierten su interés por permanecer y aprender en las aulas”, sostuvo Fuentes.

La iniciativa se enmarca en una estrategia provincial que apunta a actualizar las formas de enseñanza y acercar nuevos contenidos a los estudiantes de los distintos niveles educativos.

Alfabetización y avances en las escuelas de Albardón

Otro de los puntos de la recorrida fue una escuela de Albardón, donde Pettovello pudo conocer el trabajo articulado entre el programa provincial de alfabetización y la iniciativa nacional.

Fuentes indicó que durante la visita se presentaron avances vinculados con la comprensión lectora, la fluidez y la escritura. También destacó que los alumnos de primero, segundo y tercer grado realizaron lecturas frente a las autoridades y mostraron sus progresos en el aprendizaje de la escritura cursiva.

“Les mostramos lo que sucede diariamente en las escuelas, los avances de los chicos y el trabajo que llevan adelante nuestros docentes. Estamos observando nuevos indicadores y consideramos que estamos avanzando en el camino correcto”, señaló.

La funcionaria también hizo referencia a la formación docente, que continúa tanto en el nivel primario como en el inicial. Según explicó, la capacitación alcanza al 100% de las escuelas de San Juan y constituye uno de los ejes de trabajo de la cartera educativa.

Además, mencionó que la provincia mantiene el foco en el fortalecimiento de los aprendizajes de Matemática, con acciones específicas para reforzar los conocimientos de los estudiantes.

El pedido de San Juan y el encuentro con el gobernador

Consultada sobre la posibilidad de plantear necesidades de la provincia durante la visita, Fuentes explicó que las autoridades aprovecharon la oportunidad para mostrar el trabajo que se desarrolla en las instituciones y transmitir las inquietudes del sistema educativo.

“Le mostramos lo que somos y lo que tenemos. Ella pudo conocer nuestras experiencias y llevarse las distintas inquietudes. Ahora continúa una conversación con el gobernador en Casa de Gobierno”, indicó.

En ese marco, la ministra provincial señaló que San Juan busca fortalecer el acompañamiento nacional a las escuelas, sostener el plan de alfabetización y continuar respaldando la tarea de los docentes.

“Necesitamos seguir contando con apoyo para nuestras escuelas, para el plan de alfabetización y para cada uno de los docentes que están todos los días en las instituciones. Desde el sistema educativo trabajamos para incorporar experiencias, mejorar los aprendizajes y obtener mejores resultados en la calidad educativa”, concluyó Fuentes.