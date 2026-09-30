La Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos comenzó este martes con las aplicaciones mediante drones en el departamento Zonda, como parte del operativo sanitario para proteger los cultivos. El director del área, Fabricio Ferrándiz, confirmó a DIARIO HUARPE que las tareas comenzaron luego de esperar que los racimos alcanzaran el tamaño necesario.

“Estamos en eso, así que empezamos con las aplicaciones desde este miércoles en Zonda”, señaló Ferrándiz durante la entrevista. Las tareas también se desarrollarán en Ullum, mientras que la próxima semana está previsto el inicio de las aplicaciones aéreas.

La campaña avanza por etapas

El funcionario explicó que las aplicaciones se pusieron en marcha teniendo en cuenta las condiciones climáticas y el desarrollo de los cultivos. En ese sentido, señaló que estaban esperando que los racimos superaran los 5 centímetros para comenzar con las tareas.

Además de las aplicaciones con drones y avión, la Dirección de Sanidad Vegetal realiza la entrega de productos a los productores que se acerquen a consultar su situación. “La entrega de productos lo estamos realizando en la dirección”, explicó Ferrándiz.

El alcance previsto

El operativo contempla alcanzar unas 26.000 hectáreas mediante aplicaciones con avión, otras 2.000 hectáreas con drones y aproximadamente 10.000 hectáreas mediante la entrega de productos a los productores. El objetivo planteado es llegar a casi la totalidad de la superficie cultivada de vid de la provincia de San Juan.

Ferrándiz destacó además la colaboración de los productores durante el desarrollo de las aplicaciones. “Siempre, siempre los productores se suman, nos ayudan y articulamos con ellos de alguna u otra forma”, afirmó.

Las próximas tareas

El operativo continuará la próxima semana con las aplicaciones aéreas, mientras también se prevén nuevas intervenciones para atender otras plagas que afectan a los cultivos. En el caso de Jáchal, Ferrándiz anticipó que comenzarán con la carpocapsa cuando la flor cuaje para lograr una aplicación más efectiva.

“También vamos a empezar con la carpocapsa en Jáchal, que va a ser seguramente la semana que viene”, explicó el funcionario. Después de esas tareas, el operativo continuará con las acciones relacionadas con la mosca de los frutos.

El factor climático

Ferrándiz también se refirió a las condiciones climáticas que podrían presentarse más adelante y explicó que un exceso de agua puede favorecer la aparición de enfermedades en los cultivos, especialmente en la vid. “Seguro, plagas no, se van a producir enfermedades, sobre todo en la vid”, señaló.

El funcionario indicó que se trata de enfermedades fúngicas y expresó su expectativa de que las lluvias sean escasas para evitar este tipo de inconvenientes. Mientras tanto, el operativo sanitario ya comenzó en Zonda con las primeras aplicaciones mediante drones.