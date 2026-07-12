El intenso frío que atraviesa San Juan no pudo frenar la pasión por la Selección Argentina. Con apenas 4,2°C, los sanjuaninos desafiaron las bajas temperaturas y se reunieron en la Plaza 25 de Mayo para seguir el partido ante Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026.

(Fotos: Martín Britos / DIARIO HUARPE).

Abrigados con camperas, gorros y bufandas, los hinchas se concentraron frente a la pantalla gigante instalada en la esquina de Mitre y General Acha, en pleno centro sanjuanino. Según el registro de las 22 horas, el Servicio Meteorológico Nacional marcó que la temperatura era de 4,2°C y la humedad alcanzaba el 88%.

(Fotos: Martín Britos / DIARIO HUARPE).

La Plaza 25 de Mayo volvió así a convertirse en uno de los puntos de encuentro para acompañar a la Scaloneta. Además, el lugar tiene un significado especial: es el habitual epicentro de las celebraciones cada vez que Argentina consigue una victoria importante.

(Fotos: Martín Britos / DIARIO HUARPE).

Dentro de la cancha, la ilusión comenzó a crecer rápidamente. A los 9 minutos, Alexis Mac Allister aprovechó un centro de Lionel Messi desde el córner izquierdo, anticipó a todos en el primer palo y, con un cabezazo cruzado, venció al arquero Gregor Kobel para poner en ventaja a la Albiceleste.

(Fotos: Martín Britos / DIARIO HUARPE).

Argentina busca ante Suiza un lugar entre los cuatro mejores del Mundial. En San Juan, mientras tanto, los hinchas hacen frente a una noche helada con la esperanza de que, después del partido, la Plaza 25 de Mayo deje de ser solamente el lugar elegido para ver a la Selección y vuelva a transformarse en el corazón de los festejos.

(Fotos: Martín Britos / DIARIO HUARPE).

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