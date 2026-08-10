La presidenta del Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro), Graciela Alabarce, aseguró que Santa Fe cuenta con ventajas logísticas que le permiten aspirar a convertirse en la puerta de salida de los minerales provenientes del NOA y de la región de Cuyo.

"Logramos marcar un nuevo horizonte para Rosario. Superamos una etapa muy difícil y hoy sostenemos el crecimiento que comenzó el año pasado", afirmó la funcionaria durante una entrevista con ComexOnLine.

"No son solamente los muelles. Santa Fe tiene 35 puertos, la mayor cantidad del país, y una ubicación estratégica que nos conecta directamente con las provincias mineras", explicó Alabarce.

El acuerdo con San Juan

Las declaraciones de Alabarce toman fuerza luego de que se conocieran en un trabajo conjunto que ya viene desarrollándose entre Santa Fe y San Juan. El pasado 7 de mayo, en el marco de la Expo San Juan Minera 2026, el gobernador Marcelo Orrego recibió a su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y firmaron un convenio marco de colaboración.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, Gustavo Fernández, había explicado los alcances del acuerdo. "Es para trabajar en salidas para el cobre por Argentina y en potenciar espacios de colaboración e inversión entre industrias de San Juan y Santa Fe", afirmó.

Fernández destacó la experiencia histórica de Santa Fe en el manejo de concentrado de cobre. "Los únicos puertos argentinos con experiencia de exportación de concentrados de cobre. En tiempos de Bajo de la Alumbrera, en Catamarca, se exportaron por puertos de Santa Fe", recordó el ministro.

"Santa Fe ocupa un lugar clave en la estrategia logística nacional. Es la única provincia que tiene puertos para sacar cobre por Argentina", sostuvo Fernández en la publicación oficial del Gobierno de Santa Fe.

Trabajo conjunto con las provincias mineras

Alabarce confirmó que el Enapro trabaja junto con las provincias mineras para desarrollar un corredor destinado a la exportación de minerales desde los puertos santafesinos. La iniciativa forma parte de un trabajo que se viene desarrollando desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Gustavo Puccini, junto con la Secretaría de Transporte y Logística, liderada por Mónica Albarado.

En paralelo, la próxima misión institucional a Chile buscará conocer de primera mano la experiencia logística del principal exportador mundial de cobre.

"Queremos aprender de quienes tienen más de cien años de experiencia. Nuestra intención es que, así como el agro genera divisas desde Rosario, también lo hagan los minerales argentinos", sostuvo.

La presidenta del Enapro también destacó las inversiones que realizan los concesionarios para ampliar la infraestructura del puerto, especialmente en el Muelle Sur, con el objetivo de incrementar la capacidad de la terminal de contenedores y captar nuevas cargas.

"Hoy llegan a Rosario las cuatro principales navieras del mundo y hemos recuperado servicios que vuelven a operar en el sistema del Up River. Eso nos permite conectar la producción regional con Brasil y con los mercados internacionales", señaló.

Competencia o complementariedad

Consultada sobre la posibilidad de que el puerto de Corrientes opere cargas de litio, Alabarce descartó que exista una competencia directa y consideró que el crecimiento de la minería generará oportunidades para distintos puertos del país.

"No lo veo como una amenaza. La minería tiene una escala que permitirá complementar capacidades. Rosario ofrece profundidad, infraestructura y una ubicación estratégica para ese desarrollo", indicó.

Respecto de la discusión sobre una eventual profundización de la Hidrovía Paraná-Paraguay, la titular del Enapro consideró que se trata de un objetivo de largo plazo y afirmó que una profundidad de entre 40 y 42 pies permitiría mejorar significativamente la competitividad de los puertos del Gran Rosario.

"Más allá del calado, la hidrovía necesita incorporar tecnología, mayor control sobre las cargas y una gestión moderna. Esos son aspectos tan importantes como la profundidad", remarcó.