Santa Fe quiere jugar en la minería argentina, aunque no tenga yacimientos metalíferos. Su estrategia es convertir su entramado industrial y logístico en proveedor de los proyectos que avanzan en las provincias productoras, como San Juan.

Tanto es así que el gobernador Maximiliano Pullaro se propone ser uno de los protagonistas de la Cumbre de Minería Sostenible de Mendoza, que comenzará este jueves 19 de noviembre. Llegará junto a parte de su gabinete y -calculan- unas 60 empresas santafesinas y representantes de los puertos de Rosario y Villa Constitución.

La presencia del funcionario no será protocolar y despierta el interés sanjuanino. Santa Fe firmará con Mendoza un convenio para facilitar el desembarco de sus firmas y generar oportunidades comerciales. Las empresas integran una mesa público-privada que reúne a más de 400 firmas de metalmecánica, ingeniería, componentes y tecnología industrial.

La apuesta tiene antecedentes. En mayo, durante la Expo San Juan Minera, Pullaro firmó con Marcelo Orrego un acuerdo para integrar proveedores santafesinos a la cadena de valor minera. Incluyó capacitación, intercambio tecnológico y cooperación entre cámaras y parques industriales.

La delegación sanjuanina también tendrá un lugar central en la cumbre. El gobernador Marcelo Orrego participará este jueves en el panel “Mesa del Cobre + AmCham”, junto a sus pares Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta).

El encuentro abordará la coordinación de políticas entre las provincias productoras, la institucionalidad, la seguridad jurídica y las condiciones necesarias para atraer nuevas inversiones. La mesa será moderada por la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, y el vicepresidente de AmCham Argentina, Martín Genesio.

Por su parte, el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, integrará el panel “Argentina minera: la visión de las provincias”, junto a sus pares de otras jurisdicciones. La participación de ambos funcionarios buscará posicionar a San Juan en las discusiones sobre el futuro de la actividad y las oportunidades de inversión.

San Juan, los proveedores y la logística

Un ejemplo del impulso santafesino es RAFA S.A., firma que integra el consorcio adjudicatario de obras para ampliar el campamento de Vicuña. Tiene a su cargo movimiento de suelos, fundaciones, montaje e instalaciones. Los módulos serán fabricados por la china Beijing Chengdong, junto con PowerChina. El caso abrió el debate sobre cuánto valor agregado local dejan las inversiones mineras.

La discusión alcanza a fabricantes argentinos de módulos habitacionales, que buscan competir por contratos y cuestionan las importaciones. En Santa Fe, empresas del sector se organizaron para ofrecer soluciones nacionales. Siendo así, el reclamo de un “compre nacional” frente a China debe interpretarse como demanda empresaria, no necesariamente como política oficial adoptada.

Marcelo Orrego y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

La apuesta tampoco termina en las fábricas. Pullaro busca que los puertos de Rosario y Villa Constitución participen del movimiento de insumos y de la salida de minerales. En julio, Santa Fe y San Juan firmaron un convenio para explorar el uso del sistema portuario y de la zona franca santafesina para exportar producción minera sanjuanina. El convenio prevé capacitación e intercambio tecnológico entre ambas provincias.

El acuerdo abre alternativas logísticas, pero para San Juan será clave comparar costos, tiempos e infraestructura con otras rutas de exportación, incluidas las salidas por Chile.

San Juan apuesta a la asociatividad

La movida revela una dimensión federal: algunas provincias no mineras o -mejor dicho- sin yacimientos salen a mostrar ciertas ventajas de ubicación e infraestructura. Santa Fe es una de ellas: quiere captar contratos industriales, empleo y movimiento portuario. San Juan, en tanto, parece encontrar en la asociatividad un modelo o un camino que no le obligue a resignar su cadena de valor y un "derrame" virtuoso sobre la producción, el trabajo y el desarollo provincial.

Además de la extracción de minerales, la industria minera también involucra una competencia por quién fabrica, quién abastece, quién transporta y quién exporta.

Pullaro llegará a Mendoza con una propuesta: que una provincia sin yaciminetos se gane un espacio en el creciente negocio minero argentino.