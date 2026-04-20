Las inundaciones provocadas por intensas lluvias en Santa Fe generaron un fuerte impacto en la producción hortícola, con pérdidas que alcanzan hasta el 90% en el cinturón frutihortícola del Gran Santa Fe. La situación ya comenzó a reflejarse en el abastecimiento y en los precios de frutas y verduras.

El área afectada abarca unas 1.200 hectáreas en localidades como Recreo, Monte Vera, Ángel Gallardo y Gobernador Candiotti, donde trabajan cientos de pequeños productores que hoy no pueden acceder a sus campos debido a los anegamientos y la saturación de los suelos.

Los cultivos más perjudicados son las verduras de hoja, como lechuga, repollo, acelga y achicoria, que son clave para el abastecimiento local y regional. Muchos de estos cultivos estaban en etapas tempranas de desarrollo, por lo que las pérdidas fueron casi totales.

El impacto ya se siente en los mercados: el precio de la lechuga se duplicó en pocos días y se espera que otros productos sigan la misma tendencia debido a la menor oferta disponible. La necesidad de traer mercadería desde otras provincias también incrementará los costos.

Además del fenómeno climático, productores señalaron que la falta de infraestructura adecuada, como sistemas de drenaje eficientes, agravó la situación al impedir el escurrimiento del agua y prolongar el anegamiento de los campos.

En este contexto, el sector advierte que habrá faltantes en las próximas semanas y una presión sostenida sobre los precios de alimentos frescos, en un escenario donde la caída de la oferta impacta directamente en el bolsillo de los consumidores.