El pasado 7 de mayo, en el marco de la Expo San Juan Minera 2026, el gobernador Marcelo Orrego recibió a su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y firmaron un convenio marco de colaboración. Este martes 21 de julio, el Gobierno de Santa Fe difundió oficialmente los alcances del acuerdo con las declaraciones de sus autoridades, confirmando el interés estratégico de la provincia en posicionarse como socio logístico de la minería sanjuanina.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, Gustavo Fernández, explicó los alcances del acuerdo. "Es para trabajar en salidas para el cobre por Argentina y en potenciar espacios de colaboración e inversión entre industrias de San Juan y Santa Fe", afirmó.

El convenio busca darle a San Juan una alternativa de salida para su producción de cobre, que hoy se exporta mayoritariamente por puertos chilenos. Fernández destacó la experiencia histórica de Santa Fe en el manejo de concentrado de cobre. "Los únicos puertos argentinos con experiencia de exportación de concentrados de cobre. En tiempos de Bajo de la Alumbrera, en Catamarca, se exportaron por puertos de Santa Fe", recordó el ministro.

"Santa Fe ocupa un lugar clave en la estrategia logística nacional. Es la única provincia que tiene puertos para sacar cobre por Argentina", sostuvo Fernández en la publicación oficial del Gobierno de Santa Fe.

El ministro también vinculó el acuerdo con el desarrollo de infraestructura para la provincia. "Tiene además una zona franca desarrollada de la que podemos aprender para la implementación en Jáchal. Y nuestras industrias se pueden complementar", señaló en diálogo con DIARIO HUARPE.

Fernández también planteó la necesidad de planificar la logística más allá de la salida por Chile. "Cuando tanto se habla de salir por Chile, planificar logística por Santa Fe es una opción. Además supone darle sentido al Ferrocarril también", agregó.

"La decisión del gobernador Maximiliano Pullaro fue salir a buscar nuevos mercados y expandir las fronteras productivas de Santa Fe. Tenemos la industria, la logística y las empresas para acompañar la escala de la nueva minería argentina", destacaron desde el Ejecutivo santafesino.

El convenio marco busca integrar a empresas santafesinas en la cadena de valor minera de San Juan. Santa Fe tiene más de 6.400 empresas industriales, ingeniería especializada y experiencia en sectores como energía, petróleo y gas, que podrían aportar a la nueva matriz minera del país.

Una santafecina en San Juan

En ese sentido, la empresa santafesina RAFA S.A., con más de tres décadas de trayectoria en ingeniería y montaje de plantas industriales, fue adjudicada dentro de un consorcio internacional (integrado por PowerChina y Beijing Chengdong) para construir parte del campamento de Vicuña. Las obras incluyen movimiento de suelos, fundaciones estructurales, montaje e instalaciones operativas.

La adjudicación generó suspicacias en el sector, ya que la propuesta argentina de Modular Homes fue desplazada por la oferta del consorcio (52 millones de dólares contra 70 millones). La diferencia fue de 18 millones de dólares, el 0,01% de la inversión total del proyecto. Pero lo que despertó más críticas fue el hecho de que en la construcción modular gran parte del trabajo se genera en las fábricas de los módulos, en este caso las instalaciones de Power China.

RAFA S.A. ya comenzó la convocatoria de personal en San Juan y recibió más de 3.000 postulaciones para una primera etapa de alrededor de 100 trabajadores. El secretario adjunto de la UOCRA, Alberto Tovares, confirmó semanas atrás que "ya están llamando algunos muchachos. Se difundió el flyer y hay trabajadores que están yendo a revisación médica y a entrevistas".

Además, la Asociación Iglesiana de Industria, Turismo y Comercio (AITURIC) le pidió formalmente a RAFA S.A. que instale su base operativa en el departamento. "Si las empresas no se instalan en Iglesia, el departamento no se va a desarrollar jamás", advirtió el presidente de AITURIC, Víctor Grau, en una nota anterior de este medio.

Zona Franca

En la zona norte de la provincia, la Zona Franca de Jáchal avanza como una obra que podría jugar un papel clave en la logística minera. El Gobierno presentó el proyecto ante el Fideicomiso Veladero con la idea de que este financie un plan de obras por US$ 4 millones que incluye asfalto desde la Ruta 150 hasta el ingreso, portal de acceso, cierre perimetral y estacionamiento, según informó DIARIO HUARPE el pasado 26 de junio. El financiamiento es clave para acelerar los tiempos del proyecto, que busca convertirse en un polo logístico e industrial con perfil minero.