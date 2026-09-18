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Santa Lucía abrió un curso gratuito de mecánica de motos: cómo anotarse

La capacitación tendrá 10 clases y comenzará el 22 de septiembre. Las inscripciones son presenciales y los cupos son limitados.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
La capacitación gratuita en mecánica de motocicletas tendrá una duración de 10 clases. 

La Municipalidad de Santa Lucía abrió las inscripciones para una nueva capacitación gratuita destinada a vecinos del departamento. Se trata del curso de Mecánica y Mantenimiento de Motocicletas, que se dictará en el marco del programa Aprender, Trabajar y Producir, impulsado junto al Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan.

La propuesta busca brindar herramientas prácticas vinculadas a un oficio con salida laboral y contará con cupos limitados.

Las inscripciones son presenciales y se realizan en la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Santa Lucía, ubicada en Hipólito Yrigoyen 2171, antes de Gorriti y frente a la Comisaría 5ª.

Los interesados podrán acercarse de 8 a 14 para anotarse, hasta completar los lugares disponibles.

Información oficial del municipio de Santa Lucía.

Cuándo comienza y dónde se dictará

El curso comenzará el martes 22 de septiembre y tendrá una duración total de 10 clases.

El cursado se llevará adelante en Fran Motors, ubicado en Chacabuco 1759, en Franco Palma. Las clases se desarrollarán los martes, jueves y viernes, de 17 a 21.

Durante la capacitación, los participantes podrán adquirir conocimientos vinculados con la mecánica y el mantenimiento de motocicletas, en una propuesta orientada a incorporar herramientas para el trabajo y la formación en oficios.

La actividad forma parte del programa Aprender, Trabajar y Producir, que impulsa capacitaciones orientadas a mejorar las posibilidades de inserción laboral y fortalecer conocimientos técnicos en distintos rubros.

Desde el municipio remarcaron que los cupos son limitados, por lo que recomendaron realizar la inscripción con anticipación.

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