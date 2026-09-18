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Santa Lucía abrió un curso gratuito de mecánica de motos: cómo anotarse
POR REDACCIÓN
La Municipalidad de Santa Lucía abrió las inscripciones para una nueva capacitación gratuita destinada a vecinos del departamento. Se trata del curso de Mecánica y Mantenimiento de Motocicletas, que se dictará en el marco del programa Aprender, Trabajar y Producir, impulsado junto al Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan.
La propuesta busca brindar herramientas prácticas vinculadas a un oficio con salida laboral y contará con cupos limitados.
Las inscripciones son presenciales y se realizan en la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Santa Lucía, ubicada en Hipólito Yrigoyen 2171, antes de Gorriti y frente a la Comisaría 5ª.
Los interesados podrán acercarse de 8 a 14 para anotarse, hasta completar los lugares disponibles.
Cuándo comienza y dónde se dictará
El curso comenzará el martes 22 de septiembre y tendrá una duración total de 10 clases.
El cursado se llevará adelante en Fran Motors, ubicado en Chacabuco 1759, en Franco Palma. Las clases se desarrollarán los martes, jueves y viernes, de 17 a 21.
Durante la capacitación, los participantes podrán adquirir conocimientos vinculados con la mecánica y el mantenimiento de motocicletas, en una propuesta orientada a incorporar herramientas para el trabajo y la formación en oficios.
La actividad forma parte del programa Aprender, Trabajar y Producir, que impulsa capacitaciones orientadas a mejorar las posibilidades de inserción laboral y fortalecer conocimientos técnicos en distintos rubros.
Desde el municipio remarcaron que los cupos son limitados, por lo que recomendaron realizar la inscripción con anticipación.