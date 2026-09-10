Lo que hasta hace pocas semanas era una investigación por el saqueo de la vivienda de una jubilada de Santa Lucía dio un giro absoluto. El estudio histopatológico realizado sobre el cuerpo de Ángela “Lita” Álvarez confirmó que la mujer murió de manera violenta: sufrió una asfixia mecánica por sofocación. Con ese resultado, los cuatro detenidos dejaron de estar imputados por hurto simple y ahora enfrentan una acusación mucho más grave, la de robo seguido de muerte.

La víctima fue encontrada sin vida dentro de su vivienda del barrio Alberdi, en Santa Lucía, en avanzado estado de putrefacción. Esa situación había complicado desde el inicio el trabajo de los médicos forenses. La autopsia preliminar no pudo establecer si Álvarez había muerto por causas naturales o como consecuencia de un ataque, por lo que se extrajeron órganos y muestras para realizar estudios complementarios.

El resultado que cambió la causa

Según explicó la Fiscalía durante la audiencia realizada este jueves, el estudio histopatológico permitió determinar que la jubilada murió por asfixia mecánica por sofocación. Es decir, de acuerdo con la hipótesis investigativa, le habrían obstruido los orificios nasal y bucal hasta provocarle la muerte.

Con esa prueba incorporada al expediente, el Ministerio Público Fiscal amplió el objeto de la investigación y modificó la calificación legal contra los cuatro detenidos: Gabriel Pozo Ale, Alexander Ariel Flores, Cristian Nahuel Videla y Nahuel Ángel Jesús Vera Riveros. Los sospechosos habían sido inicialmente imputados por hurto simple, mientras se aguardaban los estudios que permitieran establecer qué había provocado el fallecimiento de la mujer.

La causa había comenzado a avanzar cuando un vecino advirtió movimientos sospechosos en la vivienda. En una de las secuencias investigadas, dos hombres intentaron llevarse una heladera utilizando un carrito tirado por una bicicleta. Uno logró escapar y Gabriel Pozo Ale fue retenido hasta la llegada de la Policía. Cuando los efectivos ingresaron a la casa realizaron el macabro hallazgo: el cuerpo de “Lita” estaba junto a su cama y gran parte de los bienes de la vivienda había desaparecido.

Posteriormente, las imágenes de cámaras de seguridad y otras medidas investigativas permitieron avanzar sobre otros sospechosos. La Fiscalía sostuvo desde el comienzo que el saqueo no se habría producido en una sola oportunidad, sino que distintas personas habrían ingresado reiteradamente a la propiedad para retirar muebles, electrodomésticos y otros elementos.

Ahora, la investigación busca determinar con precisión quiénes participaron directamente de la muerte y si existieron más personas involucradas. De hecho, el Ministerio Público no descartó una nueva ampliación de la investigación, debido a que las cámaras de seguridad registraron movimientos de otras personas que todavía no fueron habidas.

Otro elemento incorporado a la causa fue el trabajo de un especialista en entomología, encargado de analizar la presencia de insectos y muestras obtenidas tanto del cuerpo como del lugar. Ese informe permitió establecer un parámetro aproximado sobre el momento del fallecimiento. La estimación coincide con lo señalado inicialmente por la médica forense: Álvarez habría muerto entre el 16 y el 20, aunque no existe una fecha exacta.

Durante la audiencia, además del cambio de calificación, la Fiscalía solicitó ampliar el plazo de la Investigación Penal Preparatoria a un año y pidió que los cuatro acusados permanezcan en prisión preventiva durante ese mismo período. Las defensas se opusieron a la medida cautelar, pero el juez consideró razonable el planteo fiscal y ordenó que continúen detenidos.

Así, la causa que inicialmente investigaba el hurto de los bienes de una mujer encontrada muerta en su propia casa pasó a tener una certeza fundamental: Ángela “Lita” Álvarez no falleció por causas naturales. La pericia científica confirmó que fue víctima de una muerte violenta y ahora la Justicia deberá establecer quiénes fueron responsables de sofocarla y qué participación tuvo cada una de las personas que ingresaron a su vivienda.