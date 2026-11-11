Santa Lucía se convirtió en el primer municipio de San Juan en presentar un Plan de Contingencia ante los posibles efectos del fenómeno climático El Niño y mostrar el equipamiento adquirido para responder ante una eventual emergencia. La presentación estuvo encabezada por el intendente Juan José Orrego y reunió a autoridades provinciales, municipales y representantes de distintas instituciones de la comunidad.

La presentación se desarrolló con autoridades del Gobierno provincial.

La actividad se desarrolló en el marco del Copre, junto al Comité de Emergencia Municipal (COEM) y el Gobierno de San Juan, con el objetivo de exponer la planificación, los recursos disponibles y las acciones preventivas que se vienen realizando en el departamento.

Un plan para anticiparse a las emergencias

Durante el encuentro, Orrego presentó el funcionamiento del COEM y detalló las medidas que el municipio viene desarrollando para fortalecer la prevención y anticiparse a posibles situaciones de emergencia. Entre los principales avances mencionó el relevamiento de zonas críticas y la elaboración de un mapa de riesgo para identificar los sectores más vulnerables y organizar las intervenciones.

La jornada contó con la participación del jefe de Asesores, Rodolfo Colombo; la directora de Asistencia de Emergencia, Lorena Acosta; y el director de Protección Civil, Diego Morales. También estuvieron presentes funcionarios provinciales y municipales, el cura párroco de Santa Lucía, Jorge Harica, y representantes de las fuerzas policiales que trabajan en el departamento, entre otros integrantes de la comunidad.

Los trabajos en drenes y zonas críticas

El equipamiento presentado por Santa Lucía.

Uno de los puntos centrales de la presentación fue el detalle de las intervenciones que se realizan para mejorar el escurrimiento del agua y reducir posibles complicaciones ante precipitaciones. En ese sentido, Orrego hizo referencia a la limpieza de cunetas y acequias, además de los trabajos de limpieza y profundización de distintos drenes del departamento.

Entre las obras mencionadas se encuentra el dren Zapata, ubicado sobre calle Cordillera de los Andes, que recorre el sector del asentamiento Pedro Echagüe hasta el Club Amancay. También se trabaja en el dren de calle Gutiérrez, sobre Aconcagua, desde San Juan hasta 12 de Octubre y su continuidad hacia el este, además del dren 25 de Mayo, sobre Roque Sáenz Peña.

A estas intervenciones se suman los trabajos en distintos tramos del dren Majadita, sobre calle San Lorenzo y sectores de su recorrido. Asimismo, el municipio avanza con la construcción de cordón cuneta en diferentes barrios y sectores de Santa Lucía para mejorar la infraestructura urbana y contribuir al ordenamiento del escurrimiento del agua.

Maquinaria y equipamiento para responder ante El Niño

En cuanto a la preparación operativa, el intendente informó que toda la maquinaria municipal estará disponible ante cualquier eventualidad climática. Además, destacó la adquisición de equipamiento e insumos destinados a fortalecer la capacidad de respuesta de los equipos de trabajo.

Entre los elementos incorporados se encuentran impermeables, botas, guantes, linternas mineras y de mano, motosierras de altura y de mano, carretillas, palas, azadas y horquetas. También se sumaron eslingas para grandes pesos, equipos de comunicación, motobombas y dispositivos móviles de conexión a internet.

La disponibilidad de estos recursos apunta a que las distintas áreas municipales puedan intervenir de manera coordinada frente a las situaciones que puedan presentarse. La preparación incluye tanto el personal como la maquinaria y los elementos necesarios para las tareas de prevención, asistencia y recuperación.

Las cuatro etapas del Plan de Contingencia

El Plan de Contingencia presentado por Santa Lucía contempla cuatro etapas fundamentales: prevención y alerta, activación, asistencia inmediata y recuperación. Para llevar adelante su implementación, se dispondrá de un Centro de Coordinación Municipal que permitirá organizar las intervenciones y articular el trabajo de las diferentes áreas.

En este esquema también participarán Bomberos y agentes de Salud, junto con los equipos municipales preparados para actuar ante distintas situaciones. Además, se destacó que existe una importante cantidad de espacios que funcionarán como centros de recepción de damnificados ante posibles evacuaciones.

Santa Lucía, el primer municipio en presentar su planificación

Durante la presentación, los participantes valoraron la iniciativa del municipio por convertirse en el primero de San Juan en exponer un plan de contingencia de estas características y mostrar el equipamiento adquirido. También destacaron la importancia de contar con un diagnóstico de las zonas vulnerables y una planificación concreta para actuar ante una eventual crisis climática.

Por su parte, Orrego remarcó que el municipio debe ser el primero en actuar cuando se presenta una situación compleja. Por ese motivo, explicó que vienen trabajando anticipadamente para cubrir los distintos frentes posibles y estar en condiciones de atender las necesidades de los vecinos.

La planificación, la prevención y el trabajo conjunto con el Gobierno provincial, las instituciones y los distintos actores de la comunidad forman parte de la estrategia que Santa Lucía busca fortalecer frente a los posibles efectos del fenómeno climático El Niño.