La Municipalidad de Santa Lucía y el Copre avanzan con obras de canalización y profundización de zanjones como parte de las tareas preventivas ante las lluvias que podrían registrarse por el fenómeno climático de El Súper Niño. El intendente Juan José Orrego explicó los trabajos en marcha y detalló un proyecto para mejorar el escurrimiento en uno de los sectores más complicados del departamento.

“Estamos trabajando en los zanjones de Cordillera de los Andes, San Lorenzo y otros sectores, como la calle Belgrano y las zonas cercanas al río San Juan. Son cauces que estaban limpios, pero los estamos profundizando para que el agua drene mucho más rápido”, señaló Orrego.

El jefe comunal identificó la intersección de San Lorenzo y San Juan como uno de los puntos críticos, debido al volumen de agua que recibe desde la avenida Sin Cumulación.

“Estamos pensando en construir una boca de diamante con una cámara de decantación e incorporar una compuerta que pueda abrirse cuando haya precipitaciones y tengamos un gran volumen de agua”, explicó. La intervención apunta a retener los sólidos y facilitar la derivación del agua hacia un canal principal.

Los trabajos se financian con fondos municipales

Orrego indicó que las obras se ejecutan con recursos municipales y con la intervención del área técnica hidráulica para definir las soluciones correspondientes.

“Cuando el agua ingresa a la casa de una familia, deja de ser solamente un problema hidráulico y se convierte en una situación que el municipio debe atender. En lugar de salir a auxiliar, hay que prevenir y hacer las obras necesarias para que los vecinos no sufran las consecuencias de las lluvias”, sostuvo.

Asistencia para mejorar las viviendas

El intendente también se refirió al programa de ayuda para familias que necesitan acondicionar sus casas antes de las precipitaciones. Según explicó, la asistencia se determina mediante relevamientos e informes sociales que permiten evaluar los recursos y las necesidades de cada hogar.

“Muchas familias tienen la intención de hacer las reparaciones, pero no cuentan con los recursos necesarios. Por eso, les brindamos materiales para solucionar problemas en techos, paredes afectadas por la humedad y otros sectores de la vivienda”, detalló.

El objetivo, afirmó, es que los vecinos puedan realizar mejoras preventivas y reducir los inconvenientes durante los episodios de lluvias intensas.