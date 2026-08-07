Santa Lucía puso en valor un espacio de fe dedicado a San Cayetano

En el marco del Día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, la Municipalidad de Santa Lucía realizó tareas de puesta en valor en la capilla que lleva el nombre del santo y que forma parte de la identidad religiosa de la comunidad.

El equipo de Obras y Servicios trabajó en la mejora del templo que lleva el nombre del patrono del pan y del trabajo.

El intendente Juan José Orrego compartió un mensaje en sus redes sociales donde destacó la importancia de acompañar esta fecha tan significativa para miles de fieles y resaltó el trabajo realizado por el equipo municipal de Obras y Servicios para mejorar el espacio.

“En el Día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, junto a nuestro equipo de Obras y Servicios pusimos en valor la capilla que lleva su nombre para acompañar esta fecha tan significativa”, expresó el jefe comunal.

Un espacio vinculado a la fe y las tradiciones

Santa Lucía acompañó el Día de San Cayetano con acciones destinadas a preservar espacios.

San Cayetano es reconocido por millones de creyentes como el santo al que se le pide por trabajo, alimento y esperanza. Cada 7 de agosto, miles de personas participan de celebraciones religiosas y actividades en su honor.

En Santa Lucía, la capilla dedicada al santo representa un punto de encuentro para los vecinos y un lugar que mantiene viva una tradición que atraviesa generaciones.

Orrego remarcó que el objetivo de estas acciones es conservar y mejorar los espacios que tienen un valor especial para la comunidad.

“Seguimos presentes cuidando los espacios que forman parte de la identidad, la fe y las tradiciones de nuestros vecinos”, señaló el intendente.

La puesta en valor de espacios comunitarios

La capilla dedicada a San Cayetano fue renovada para acompañar a los fieles.

Desde el municipio destacaron que las tareas realizadas buscan acompañar las celebraciones y fortalecer los lugares que tienen una importancia histórica, cultural y religiosa para los santaluceños.

La intervención en la capilla de San Cayetano se suma a otras acciones impulsadas por la comuna para mantener en condiciones espacios públicos y sitios representativos del departamento.

Con este gesto, Santa Lucía acompañó una jornada cargada de significado para los fieles, combinando la celebración religiosa con el cuidado de un lugar que forma parte del patrimonio emocional de sus vecinos.