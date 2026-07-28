Con motivo del Día Mundial contra la Hepatitis, el Laboratorio Municipal de Santa Lucía puso en marcha una campaña gratuita de detección de hepatitis B y C, con el objetivo de fomentar la prevención y el diagnóstico precoz de estas enfermedades infecciosas.

(Foto Sergio Levia / DIARIO HUARPE)

La bioquímica Julieta Escudero explicó que los testeos permiten detectar si una persona estuvo en contacto con el virus o si presenta una infección activa, lo que posibilita iniciar un tratamiento oportuno y evitar complicaciones futuras.

"La hepatitis B y C son enfermedades infecciosas que pueden permanecer sin síntomas durante años, pero mientras tanto continúan dañando el hígado. Por eso es fundamental realizar un diagnóstico temprano", señaló la profesional.

Julieta Escudero - Bioquímica Lab. Municipal. (Foto Sergio Levia / DIARIO HUARPE)

Los estudios se realizan mediante un test rápido que consiste en una pequeña punción en un dedo. Con una muestra de sangre capilar se obtiene el resultado en pocos minutos, sin necesidad de una extracción venosa.

La campaña comenzó a las 7:30 y los testeos se realizan por orden de llegada hasta las 10 de la mañana. Según indicó Escudero, durante las primeras horas ya se habían acercado alrededor de 30 personas, en su mayoría adultos, mientras que la participación de jóvenes fue menor.

La especialista advirtió que, sin un diagnóstico y tratamiento adecuados, las hepatitis virales pueden evolucionar hacia cuadros crónicos y provocar cirrosis, daño hepático severo e incluso cáncer de hígado.

Escudero recordó además que la hepatitis B cuenta con una vacuna preventiva y que la hepatitis C dispone de tratamientos efectivos, por lo que insistió en la importancia de acceder al testeo.

En ese sentido, informó que la vacunación contra la hepatitis se realiza los viernes en el centro de salud, de 7:30 a 12, y también a través de operativos sanitarios organizados por el municipio en distintos puntos de Santa Lucía, donde los vecinos pueden acercarse para recibir las dosis correspondientes.