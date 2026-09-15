Santa Lucía reforzó los trabajos de limpieza y mantenimiento de cunetas, drenes y canales ante la preocupación por una temporada con mayor presencia de lluvias en San Juan. El municipio busca anticiparse a posibles complicaciones en los sectores más vulnerables del departamento y garantizar que el agua pueda escurrir correctamente.

El intendente Juan José Orrego explicó que las tareas se realizan de manera coordinada con el Departamento de Hidráulica y el Gobierno provincial. La preocupación está puesta principalmente en la capacidad que tendrá la infraestructura para responder ante episodios de lluvia, a los que durante los próximos meses también se sumará el aumento del agua proveniente del deshielo.

“Si no estamos a la altura de las circunstancias para tener las cunetas limpias, los drenes de Hidráulica limpios y los canales primarios y secundarios, vamos a tener grandes problemas”, declaró a DIARIO HUARPE el jefe comunal.

La estrategia apunta a llegar a los meses de mayor riesgo con los conductos despejados. Orrego señaló que cada organismo y municipio deberá mantener en condiciones los sectores que se encuentran bajo su responsabilidad para evitar obstrucciones y acumulaciones de agua.

Los sectores que concentran la atención

Santa Lucía presenta características particulares por su ubicación y topografía. El departamento recibe parte del agua que desciende desde Capital y cuenta con sectores bajos donde una lluvia intensa puede generar mayores dificultades si los sistemas de drenaje no funcionan correctamente.

Entre los puntos donde el municipio concentró las intervenciones aparecen los drenes de calle San Lorenzo, en distintos tramos entre Colón, San Juan y Roque Sáenz Peña. También se realizaron trabajos sobre los sistemas ubicados en calle Belgrano y Cordillera de los Andes.

La limpieza apunta principalmente a retirar residuos, sedimentos y vegetación que puedan reducir la capacidad de circulación del agua por cunetas y drenes.

Lluvias y deshielo, una combinación a seguir

A la preocupación por las precipitaciones se suma el escenario hídrico esperado para la próxima temporada. Después de las importantes nevadas registradas en la Cordillera, los primeros cálculos estadísticos de Hidráulica plantearon un ciclo con una disponibilidad de agua considerablemente superior a la de los últimos años.

Su director, José María Ginestar, señaló que los escenarios preliminares se ubican entre unos 2.000 y 4.000 hm³. Se trata todavía de estimaciones y no del pronóstico hídrico definitivo, pero el dato sirve como referencia para dimensionar el volumen de agua que podría circular durante los próximos meses.

Para Orrego, esa mayor disponibilidad también será positiva para la producción.

“Vamos a tener un gran caudal de agua y eso va a ser favorable para la agricultura, para los viñedos y para todo lo que llevamos adelante en materia de producción en nuestro departamento”, señaló.

El desafío para Santa Lucía será que tanto las lluvias como el agua del deshielo encuentren cunetas, canales y drenes en condiciones para reducir el riesgo de anegamientos.