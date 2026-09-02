Santiago Caputo se metió de lleno en la disputa por las Islas Malvinas luego de las recientes declaraciones de Donald Trump, quien dejó abierta la posibilidad de que Estados Unidos revise su posición histórica frente al conflicto entre Argentina y el Reino Unido.

A través de su cuenta de X, el principal asesor de Javier Milei lanzó una contundente definición dirigida a Londres: “Inglaterra es el pasado. Argentina es el futuro”. Además, consideró que sería positivo que Washington modifique su postura y remarcó el carácter estratégico de la relación entre ambos países.

“Es saludable que los Estados Unidos revisen su postura sobre Malvinas. Sería extraño que no lo hicieran”, escribió Caputo. Y agregó que Argentina “no puede esperar menos de un aliado estratégico”, al tiempo que calificó a Malvinas como “una causa sagrada para los argentinos”.

El gesto de Trump

Las palabras de Caputo llegaron después de que Trump sugiriera que Estados Unidos podría reconsiderar su posición respecto de la disputa por las islas. Consultado sobre el tema, el presidente norteamericano afirmó que suele revisar sus posturas y dejó abierta la posibilidad de un cambio, aunque no precisó si eso implicaría una modificación concreta respecto de la soberanía.

La definición generó una fuerte repercusión dentro del Gobierno argentino y fue interpretada como una señal de relevancia para el reclamo diplomático argentino. Milei también destacó públicamente el episodio y lo vinculó con la “causa más importante y sagrada” para el país.

Milei prepara una cadena nacional

En medio de la expectativa generada, el Gobierno confirmó que Milei hablará este jueves a las 21 en cadena nacional. El eje del mensaje serán las Islas Malvinas, aunque hasta el momento la Casa Rosada mantiene en reserva los detalles del anuncio.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, explicó que el contenido está siendo trabajado por Milei junto al canciller Pablo Quirno y la Secretaría de Inteligencia de Estado. “Por el momento, no podemos adelantar más detalles”, señaló.

La estrategia oficial busca poner el foco en los avances diplomáticos vinculados con la soberanía de las islas, mientras el Gobierno intenta mantener la expectativa hasta el pronunciamiento presidencial.