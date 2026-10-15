El asesor presidencial Santiago Caputo generó polémica este miércoles 14 de octubre al afirmar que Argentina debe recuperar las Islas Malvinas porque el Reino Unido está "siendo colonizado por el Islam". A través de una publicación en la red social X, el funcionario vinculó el reclamo de soberanía sobre el archipiélago con la defensa de los valores occidentales. Sus declaraciones fueron compartidas por el presidente Javier Milei y se conocieron en medio de una nueva disputa diplomática por la explotación petrolera en el Atlántico Sur.

En su mensaje, Caputo sostuvo que el Reino Unido atraviesa una transformación cultural y religiosa que, según su interpretación, representa una amenaza para Occidente. En ese contexto, aseguró que Argentina debe fortalecer su presencia estratégica en el Atlántico Sur y avanzar en el reclamo por las islas.

"Esta es otra de las razones por las que la Argentina debe proyectarse con firmeza hacia el Atlántico Sur y recuperar las Islas Malvinas", expresó el asesor presidencial.

La publicación estuvo acompañada por un video de la diputada laborista británica Sagal Abdi-Wali, quien prestó juramento en la Cámara de los Comunes con una mano apoyada sobre el Corán, el libro sagrado del islam.

Caputo utilizó esas imágenes para argumentar sobre lo que considera una creciente influencia musulmana en el Reino Unido. Sin embargo, la ceremonia religiosa de una legisladora no constituye evidencia de una colonización ni de un cambio en la soberanía británica.

La frase de Santiago Caputo que generó polémica

En otro tramo de su publicación, el asesor presidencial planteó que el Atlántico Sur tendrá una importancia geopolítica cada vez mayor durante las próximas décadas.

Desde esa perspectiva, sostuvo que las potencias occidentales deberían prestar especial atención al control de la región y a la situación de las Islas Malvinas. "Recuperar Malvinas no es una causa solamente nacional. Es una causa de Occidente", afirmó Caputo.

El mensaje fue compartido posteriormente por Javier Milei, quien amplificó las declaraciones de uno de sus principales asesores políticos.

La publicación también se produjo en un contexto de cuestionamientos de organizaciones islámicas argentinas a comentarios de referentes cercanos al oficialismo. Días atrás, el Centro Islámico había denunciado expresiones del influencer libertario Daniel Parisini, conocido como Gordo Dan.

Por su parte, Adalberto Assad, presidente de la Asociación Árabe Argentina Islámica, manifestó el malestar de la comunidad ante esas declaraciones y sostuvo: "Nos sentimos ofendidos por este tipo de situación".

Argentina llevó el conflicto por Malvinas a un tribunal internacional

Las declaraciones de Caputo coincidieron con una nueva ofensiva diplomática del Gobierno argentino por la explotación de hidrocarburos en aguas cercanas a las Islas Malvinas.

El martes 13 de octubre, la administración de Javier Milei confirmó que presentó un pedido de medidas cautelares ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania.

La solicitud busca suspender las operaciones de empresas petroleras que desarrollan proyectos en la denominada Cuenca Norte, una zona marítima cuya explotación forma parte de la controversia entre Argentina y el Reino Unido.

El Gobierno sostiene que esas actividades afectan los derechos soberanos argentinos sobre los recursos naturales del Atlántico Sur.

En paralelo, impulsa medidas económicas y proyectos legislativos destinados a fortalecer el control y la protección de los recursos marítimos.

La respuesta del Reino Unido al reclamo argentino

Frente a las acciones impulsadas por Argentina, el Gobierno británico anunció que prepara mecanismos legales para proteger a las compañías petroleras que operan en las inmediaciones del archipiélago.

La administración laborista encabezada por Andy Burnham anticipó que podría recurrir a la legislación de Protección de los Intereses Comerciales para impedir que las empresas británicas resulten afectadas por sanciones que Londres considera extraterritoriales.

La disputa por las Islas Malvinas se mantiene desde 1833, cuando el Reino Unido ocupó el archipiélago y desplazó a las autoridades argentinas. Argentina reclama la soberanía sobre las islas y sostiene que la controversia debe resolverse mediante negociaciones diplomáticas, conforme a las resoluciones de las Naciones Unidas.

En este escenario, las declaraciones de Santiago Caputo incorporaron un argumento religioso y cultural al debate territorial, mientras ambos gobiernos mantienen posiciones enfrentadas sobre la soberanía y los recursos naturales del Atlántico Sur.