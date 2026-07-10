Santiago Caputo volvió a expresar públicamente su respaldo al presidente Javier Milei con un mensaje publicado en redes sociales. El asesor presidencial compartió una imagen en la que aparece detrás del mandatario y escribió: “Viviré y moriré en mi puesto”, una frase con la que reafirmó su compromiso con la gestión oficial.

La publicación generó repercusión dentro del ámbito político y se sumó a otras expresiones de apoyo realizadas por Caputo desde el inicio de la administración libertaria.

El asesor ocupa un lugar central dentro del círculo de confianza del Presidente, aunque no tiene un cargo ministerial ni una función política tradicional dentro del Gobierno.

El lugar de Santiago Caputo en el "triángulo de hierro"

Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada en diciembre de 2023, Caputo se consolidó como uno de los principales estrategas del oficialismo.

Su cercanía con el Presidente y con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, dio origen al concepto de "triángulo de hierro", una referencia al núcleo que concentra parte de las decisiones estratégicas del Gobierno.

En distintas oportunidades, Caputo destacó su respaldo al proyecto libertario y sostuvo que trabaja para que Milei avance con sus reformas y objetivos de gestión.

El rol de Caputo en la llegada de Milei a la Presidencia

La relación entre Santiago Caputo y Javier Milei comenzó antes de la llegada del libertario al Poder Ejecutivo. El asesor formó parte del equipo estratégico que acompañó el crecimiento político de Milei desde sus primeras candidaturas.

Caputo tuvo un rol central en el diseño de la campaña presidencial de La Libertad Avanza entre 2022 y 2023, etapa en la que el espacio logró consolidarse hasta llegar a la Casa Rosada.

El propio Milei lo reconoció en varias oportunidades como una de las personas clave detrás de su triunfo electoral, reforzando su posición dentro del equipo presidencial.