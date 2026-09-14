Santiago del Moro se mandó al frente y reveló quién es la favorita de Gran Hermano

Durante una charla con las finalistas dentro de la casa, Santiago del Moro sorprendió al revelar la identidad de la jugadora más bancada por los realizadores del reality y explicó las razones de esa preferencia.

Aunque la creencia general apuntaba hacia las figuras más cuestionadas, el conductor aclaró que no se trataba de Andrea del Boca ni de Manuel Ibero, sino de Yanina Zilli, quien llegó a las instancias finales del concurso.

Al momento de justificar el afecto del equipo técnico y los productores hacia la participante, el conductor fue contundente sobre la actitud que la distinguió del resto de los concursantes. "A la Zilli la querían todos porque nunca pedía nada. La que menos jodía en el confesionario", reveló del Moro entre risas al referirse a la conducta de la jugadora.

El encuentro también dio pie a que las finalistas expresaran sus opiniones sobre quién consideraban que terminaría ganando la competencia, con posturas muy dispares entre ellas.

Charlotte señaló a Andrea Del Boca sin dudarlo, mientras que Yipio opinó que Manu reunía el perfil ideal. Por su parte, Sol se inclinó por Zunino al recordar que "tenía ojitos claros y ese perfil hegemónico que todos dicen. Me alegro que después todo haya cambiado".

La definición final quedó exclusivamente en manos de los votos del público. El miércoles 16 de septiembre se llevará a cabo la jornada decisiva donde se conocerá la ganadora de esta edición.