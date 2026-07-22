Después de casi dos semanas en coma, Santiago Herrero, el adolescente de 15 años que sufrió una brutal agresión en pleno centro de Villa Carlos Paz, despertó y comenzó a mostrar avances en su estado de salud.

La noticia fue confirmada por su mamá, María Laura Tamagnone, quien relató emocionada que su hijo ya está consciente y tuvo sus primeras reacciones luego del grave episodio que lo dejó internado en terapia intensiva.

“Repite el nombre de sus hermanos”, contó la mujer al describir los primeros momentos de recuperación del adolescente.

El ataque ocurrió el pasado 9 de julio, cuando Santiago fue sorprendido por un grupo de jóvenes mientras caminaba por la zona céntrica de la ciudad cordobesa. Según la investigación, los agresores lo atacaron por la espalda y comenzaron a golpearlo.

Durante la agresión, uno de los atacantes le habría dado un fuerte golpe con una botella en la cabeza, provocándole un hundimiento de cráneo, una fisura cerebral y varios coágulos de sangre.

Debido a la gravedad de las lesiones, los médicos debieron realizar una cirugía de urgencia para extraer el coágulo de mayor tamaño y reducir la presión sobre el cerebro.

“Está muy asustado, pero ya pasó lo peor”

En diálogo con medios cordobeses, la mamá del joven explicó que Santiago todavía atraviesa un momento difícil por las secuelas del ataque, pero destacó la evolución favorable.

“Se movía pero no le sale la voz por tantos días de estar con respirador”, explicó Tamagnone.

Además, recordó el momento en que su hijo abrió los ojos después de tantos días: “Lloraba y estaba con miedo”.

Actualmente, Santiago utiliza solamente una cámara de oxígeno y permanece bajo control médico. Si continúa con una evolución positiva, los especialistas evalúan trasladarlo próximamente desde terapia intensiva a una habitación común.

La causa y los detenidos

Por la agresión hay cinco personas detenidas, entre ellas tres menores de edad.

Un adolescente de 16 años fue señalado como el presunto autor del golpe con la botella que provocó las lesiones más graves en Santiago. Los mayores permanecen alojados en la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA) de Córdoba, mientras que los menores quedaron a disposición de la Justicia especializada.

Hasta el momento, la familia del adolescente indicó que no recibió información detallada sobre el avance de la investigación ni sobre la identidad de todos los involucrados.

Mientras la causa continúa bajo investigación, Santiago permanece internado en el Hospital de Urgencias acompañado por su familia, que agradeció las muestras de apoyo recibidas durante los días más críticos.