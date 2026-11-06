La crisis política en Paraguay sumó un nuevo capítulo este jueves 5 de noviembre, luego de que el presidente Santiago Peña confirmara que se presentará ante el Congreso para defenderse en el juicio político impulsado en su contra. El anuncio llegó después de que una sesión extraordinaria del Poder Legislativo terminara sin quórum y no pudiera resolver la renuncia presentada por el mandatario. En medio del escándalo por la intervención de Ueno Bank, Peña continúa al frente del Ejecutivo mientras avanza el proceso parlamentario.

“Sé que estamos viviendo horas de preocupación e incertidumbre. Quiero hablarles con claridad y serenidad”, expresó el jefe de Estado a través de su cuenta oficial de X. En ese mismo mensaje, confirmó su intención de comparecer ante los legisladores: “Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa”.

El mandatario aseguró que acudirá con argumentos y pruebas, respetando la Constitución y las instituciones de Paraguay. Además, sostuvo que su decisión responde a la necesidad de brindar explicaciones a la ciudadanía y contribuir al esclarecimiento de los hechos que desencadenaron la crisis.

“Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho”, manifestó Peña, quien también se comprometió a proporcionar la información requerida por los organismos competentes.

La crisis de Ueno Bank y el reclamo de los ahorristas

Uno de los principales puntos de la declaración presidencial estuvo relacionado con la situación de los clientes afectados por la intervención de Ueno Bank, entidad financiera cuyo colapso provocó protestas y fuertes cuestionamientos al Gobierno paraguayo.

Peña remarcó que la devolución de los ahorros no debe depender de su futuro político. “El pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo”, afirmó.

En ese sentido, insistió en que las investigaciones y las medidas destinadas a recuperar los fondos deben avanzar de manera simultánea. También aseguró que quienes hayan infringido las normas deberán responder ante la Justicia.

La crisis bancaria estalló luego de que el Banco Central de Paraguay iniciara el procedimiento de resolución de Ueno Bank por problemas de solvencia. La situación dejó a numerosos clientes sin acceso a sus ahorros y generó una creciente presión social sobre el Gobierno.

El Congreso no logró resolver la renuncia de Peña

La incertidumbre política se profundizó después de que el Congreso paraguayo levantara una sesión extraordinaria destinada a evaluar la dimisión del mandatario.

Durante el debate, legisladores del oficialismo abandonaron el recinto, lo que provocó la falta de quórum e impidió completar la votación. Mientras sectores opositores buscaban rechazar la renuncia para continuar con el juicio político, otros legisladores pretendían aceptarla y facilitar la asunción del vicepresidente Pedro Alliana.

La Cámara de Diputados ya había aprobado, con 78 votos favorables, la acusación contra Peña, por lo que el proceso quedó en manos del Senado.

Ante este escenario, el mandatario permanece en funciones mientras las instituciones definen los próximos pasos. En su mensaje, pidió mantener la calma, garantizar información transparente y dar respuestas concretas a los ciudadanos afectados.

“Mi suerte personal no está por encima del Paraguay”, concluyó Peña, al asegurar que respetará el desenlace del proceso institucional.