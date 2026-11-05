Santiago Peña presentó formalmente su renuncia a la Presidencia de Paraguay mediante una carta dirigida al titular del Congreso Nacional, Basilio Núñez. En el documento, fechado el 5 de noviembre de 2026 en Asunción, explicó que tomó la decisión en uno de los momentos más difíciles de su vida.

El mandatario sostuvo que la República debe estar por encima de cualquier persona o circunstancia y remarcó la importancia de preservar la estabilidad institucional. “Ningún cargo es más importante que la estabilidad de la República; ninguna persona está por encima del Paraguay”, expresó en uno de los fragmentos centrales de la carta.

El impacto de la crisis financiera

En su mensaje, Peña también hizo referencia a la situación que atraviesa el sistema financiero paraguayo y puso el foco en las personas que confiaron sus ahorros en las entidades bancarias. En ese sentido, manifestó su deseo de que se garantice la devolución de los fondos y que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla con su función.

“La prioridad en este momento es la tranquilidad de los compatriotas que confiaron sus ahorros a nuestro sistema financiero”, escribió. Además, sostuvo que detrás de cada depósito hay años de esfuerzo, sacrificios y proyectos familiares.

El pedido de continuidad institucional

En la carta, el ahora exmandatario manifestó su confianza en la fortaleza de las instituciones paraguayas para superar la crisis. También expresó su respeto por la Constitución Nacional y por los mecanismos institucionales y democráticos que rigen al país.

Peña señaló que el orden de sucesión previsto en la Constitución permitirá garantizar la continuidad del Gobierno y el funcionamiento del Estado. Finalmente, agradeció a la ciudadanía por haberle dado la oportunidad de ejercer la Presidencia de Paraguay.

La carta completa de Santiago Peña tras su renuncia

En el documento, dirigido al presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, Santiago Peña presentó formalmente su renuncia al cargo de presidente de la República del Paraguay.

A continuación, el texto completo:

Señor Presidente:

Me dirijo a Vuestra Excelencia, y por su digno intermedio a los Honorables miembros del Congreso Nacional, a fin de presentar formalmente mi renuncia al cargo de Presidente de la República del Paraguay.

Adopto esta decisión en uno de los momentos más difíciles de mi vida, con plena conciencia de su gravedad y con la convicción de que la República debe estar siempre por encima de cualquier persona o circunstancia.

Lo hago con absoluto respeto a la Constitución Nacional y a los mecanismos institucionales y democráticos que rigen a la Nación, en la confianza de que el orden de sucesión allí previsto asegurará la continuidad del Gobierno y el normal funcionamiento del Estado.

La prioridad en este momento es la tranquilidad de los compatriotas que confiaron sus ahorros a nuestro sistema financiero. Detrás de cada depósito hay años de esfuerzo, sacrificios y proyectos familiares. Por ello, expreso a este Honorable Congreso mi más firme deseo de que se garantice la devolución de esos recursos, de que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla cabalmente su finalidad y los ahorristas sean resguardados.

El Paraguay ha atravesado momentos muy difíciles en su historia y siempre ha sabido levantarse.

Confío profundamente en la fortaleza de nuestro pueblo y en la capacidad de nuestras instituciones para superar esta situación, demostrando una vez más que la democracia se respeta, que las instituciones se cuidan y que la Patria está por encima de nuestras diferencias.

Ningún cargo es más importante que la estabilidad de la República; ninguna persona está por encima del Paraguay.

Agradezco con todo mi corazón a mi querido pueblo paraguayo por el inmenso privilegio que me ha dado en estos años: servir a la gran República del Paraguay.

Hago propicia la ocasión para saludar a Vuestra Excelencia, y por su intermedio a los Honorables Senadores y Diputados de la Nación, con mi más alta y distinguida consideración.