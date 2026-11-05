El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia este jueves 5 de noviembre, en medio de una profunda crisis política y financiera provocada por la intervención de Ueno Bank. La decisión se conoció después de las protestas de miles de ahorristas, los reclamos para que dejara el cargo y la pérdida de respaldo dentro de su propio partido.

El mandatario comunicó su decisión mediante un mensaje grabado, en el que sostuvo que daba un paso al costado pensando en la estabilidad del país, la paz social y la preservación de las instituciones democráticas. También expresó su preocupación por garantizar la devolución de los fondos de los ahorristas y proteger los recursos públicos.

La crisis bancaria que sacudió al Gobierno

El conflicto se desató luego de que el Banco Central de Paraguay interviniera Ueno Bank por incumplir los requisitos mínimos de solvencia y suspendiera sus servicios. La medida afectó a aproximadamente tres millones de clientes, que quedaron sin posibilidad de acceder a sus cuentas y depósitos.

La entidad administraba cerca de 850 millones de dólares en fondos públicos y había experimentado un rápido crecimiento dentro del sistema financiero paraguayo. La intervención generó incertidumbre entre los ahorristas y provocó manifestaciones en Asunción, donde los ciudadanos reclamaron la devolución de sus ahorros y la salida del presidente.

Perdió el respaldo de su propio partido

La renuncia se produjo después de que el Partido Colorado, liderado por el expresidente Horacio Cartes, anunciara que acompañaría el pedido de juicio político contra Peña. Legisladores habían cuestionado al mandatario por presuntos conflictos de intereses, el manejo de fondos previsionales y posibles encubrimientos institucionales vinculados con el caso Ueno.

La oposición había impulsado el proceso de destitución en el Congreso, mientras las protestas reclamaban respuestas por los depósitos afectados. En ese escenario, el vicepresidente Pedro Alliana quedó señalado como sucesor de Peña en la Presidencia paraguaya.

Qué pasará con el Gobierno paraguayo

Peña había asumido en agosto de 2023 y tenía mandato hasta 2028, por lo que su salida anticipada abre un nuevo escenario institucional en el país. La sucesión quedará en manos de Pedro Alliana, según informó Reuters.

La crisis de Ueno Bank dejó así de ser solamente un conflicto financiero y se convirtió en una crisis política que terminó con la renuncia del presidente paraguayo.