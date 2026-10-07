Santiago Siri fue confirmado como el segundo speaker de las charlas inspiracionales del FNS Forum 2026, en el marco de la Fiesta Nacional del Sol. El divulgador de tecnología e innovación política se presentará el jueves 19 de noviembre, de 16 a 22, en el Teatro del Bicentenario.

Su conferencia estará centrada en Inteligencia Artificial y Prompting Live, una propuesta que combinará conceptos sobre el impacto de las nuevas tecnologías con demostraciones en vivo.

La exposición tendrá una duración de 40 minutos y luego habrá un espacio de 20 minutos destinado a preguntas del público.

Quién es Santiago Siri

Siri es un emprendedor argentino dedicado a la divulgación tecnológica y la innovación política. Es presidente de Democracy Earth Foundation, institución respaldada por Y Combinator, donde desarrolló un sistema de Ingreso Básico Universal sobre Ethereum.

También es director de Spiritum, creadores de Plim Plim, y autor de los libros Hacktivismo, publicado en 2015, y Tecnosapiens, de 2025.

A lo largo de su trayectoria, fundó el Partido de la Red y la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina (ADVA). Además, participa como colaborador en medios como Urbana Play, Filo News y Vorterix.

Su trabajo en el campo de la democracia digital fue reconocido por el MIT y el Foro Económico Mundial.

Una propuesta con demostraciones en vivo

El formato que Siri llevará al FNS Forum buscará combinar la explicación con la práctica. Sus conferencias incorporan construcción de prototipos, demostraciones en vivo y aplicaciones adaptadas a las características de cada audiencia.

Con su participación, el FNS Forum suma a su programación una propuesta vinculada directamente con uno de los temas tecnológicos de mayor crecimiento en los últimos años, como es el desarrollo y uso de herramientas de inteligencia artificial.

Siri será el segundo speaker confirmado para las charlas inspiracionales, luego del anuncio de Lara López Calvo.

Las entradas serán gratuitas

Las charlas inspiracionales del FNS Forum tendrán entrada gratuita, aunque será necesario realizar una inscripción previa.

El formulario para registrarse y participar de las actividades será difundido próximamente.