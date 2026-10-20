El jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentó un recurso judicial para intentar frenar las multas de $100.000 diarios que le fueron impuestas por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. El funcionario cuestionó la sanción y solicitó que se suspenda su ejecución hasta que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal analice la situación.

La presentación se produjo luego de que el juez federal Martín Cormick considerara incumplida la orden que obliga al Gobierno nacional a actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios, además de garantizar los fondos destinados a becas estudiantiles.

Santilli pidió suspender las sanciones económicas y, en caso de que ese planteo no prospere, solicitó que se revoque la resolución que estableció la multa personal en su contra. La Cámara deberá determinar si corresponde mantener o dejar sin efecto la medida.

Los argumentos de Diego Santilli contra la multa

En su presentación, el jefe de Gabinete sostuvo que la sanción fue aplicada sin una intimación personal previa que detallara qué obligaciones debía cumplir y en qué plazo. Según su interpretación, esta situación afecta su derecho de defensa y las garantías del debido proceso.

El funcionario también cuestionó que se le atribuyera responsabilidad individual por las obligaciones presupuestarias del Estado. Argumentó que sus funciones de coordinación y administración no implican necesariamente que deba ejecutar personalmente cada una de las medidas reclamadas por la Justicia.

Otro de los puntos centrales del recurso está relacionado con las consecuencias económicas de la sanción. Santilli advirtió que ejecutar las multas antes de que exista una resolución definitiva podría ocasionarle perjuicios patrimoniales difíciles de reparar.

Asimismo, planteó que las decisiones judiciales vinculadas con el gasto público deben respetar las autorizaciones presupuestarias y los procedimientos establecidos por las normas de administración financiera.

La disputa judicial por el financiamiento universitario

El conflicto se originó por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que establece mecanismos para actualizar los recursos destinados a las universidades nacionales, los salarios del personal y las becas estudiantiles.

El 14 de octubre, el juez Cormick dispuso multas diarias de $100.000 contra Santilli al considerar que no se había cumplido con la medida cautelar. Un día después, la Cámara concedió un recurso presentado por el Estado nacional para revisar la decisión.

En ese contexto, el jefe de Gabinete también cuestionó la vigencia de la cautelar, al señalar que su duración estaba vinculada con una sentencia dictada en el expediente principal el pasado 6 de octubre. Según su postura, ese aspecto debe resolverse antes de mantener las sanciones.

Por otra parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamó que se incremente el monto de la multa, al considerar que la cifra fijada resulta insuficiente frente a los recursos económicos involucrados.

Ahora, la Cámara deberá analizar los argumentos presentados y resolver si corresponde sostener las sanciones contra el funcionario. Mientras tanto, continúa la disputa judicial por el cumplimiento de las obligaciones de financiamiento universitario.