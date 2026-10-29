El jefe de Gabinete, Diego Santilli, defendió este jueves 29 de octubre el procedimiento que permitió a Flávio Bolsonaro, senador brasileño e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, salir de la Argentina rumbo a Estados Unidos. El funcionario aseguró que el dirigente no tenía impedimentos de Interpol y sostuvo que las autoridades migratorias actuaron de acuerdo con la documentación presentada.

“Entró por Migraciones, no tenía ningún impedimento, no había impedimento de Interpol y esa es la conclusión clara. Viajó a Estados Unidos vía Guayaquil”, afirmó Santilli durante su participación en la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), realizada en Rosario.

El funcionario insistió en que no existían restricciones que habilitaran a las autoridades argentinas a impedir el traslado. “Si un ciudadano ingresa sin ninguna limitación y se va sin ninguna limitación, entonces eso es lo que ha pasado”, remarcó.

El recorrido de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos

El viaje del senador brasileño generó controversia por el contexto judicial en su país. Según la información difundida por las autoridades argentinas, Flávio Bolsonaro ingresó al territorio nacional junto con su esposa y sus dos hijas el martes 27 de octubre, a través del puente internacional Tancredo Neves, en Misiones.

Posteriormente, el grupo abordó un avión privado en Puerto Iguazú con destino a Guayaquil, Ecuador, desde donde continuó hacia Miami, Estados Unidos.

La polémica se instaló porque en Brasil enfrentaba restricciones judiciales vinculadas con una investigación por lavado de dinero, entre ellas una prohibición de salir del país y una disposición relacionada con la entrega de sus pasaportes.

Sin embargo, el Gobierno argentino sostuvo que el senador contaba con documentación válida para ingresar y salir del país y que no existía una alerta internacional de Interpol que justificara impedirle el traslado.

Los cuestionamientos por el procedimiento migratorio

La salida de Bolsonaro abrió interrogantes sobre los controles fronterizos y la actuación de los organismos nacionales. Sectores de la oposición reclamaron explicaciones al Gobierno de Javier Milei sobre el ingreso, la permanencia y la partida del dirigente brasileño.

El eje de la discusión es si las autoridades argentinas contaban con información oficial sobre las restricciones judiciales dispuestas en Brasil y si existía alguna medida que habilitara una intervención para impedir el viaje.

Santilli se limitó a respaldar el procedimiento administrativo y a remarcar la ausencia de impedimentos registrados por Interpol. Sus declaraciones no resuelven, por sí mismas, los cuestionamientos sobre las medidas judiciales vigentes en territorio brasileño.

Santilli también defendió el rumbo económico de Milei

Durante su exposición en Rosario, el jefe de Gabinete también respaldó la política económica del presidente Javier Milei y enumeró los sectores que el Gobierno considera centrales para impulsar el crecimiento.

Entre ellos mencionó el campo y la agroindustria, el sector de petróleo y gas, la minería y la economía del conocimiento. Santilli destacó el potencial exportador de esas actividades y su capacidad para atraer inversiones.

La actividad reunió a funcionarios nacionales, gobernadores y representantes empresariales en torno al RIGI, el régimen que busca incentivar grandes inversiones en sectores estratégicos.