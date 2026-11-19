El jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, aseguró que el orden macroeconómico, el equilibrio fiscal y la seguridad jurídica son las principales condiciones para atraer inversiones a la Argentina. Durante la Segunda Cumbre de Minería Sostenible 2026, que se desarrolla en Mendoza con cobertura de DIARIO HUARPE, el funcionario defendió las políticas económicas del presidente Javier Milei y proyectó que las exportaciones mineras podrían alcanzar los US$10.000 millones durante este año.

Ante empresarios, representantes de bancos internacionales y gobernadores de las principales provincias mineras, Santilli buscó transmitir previsibilidad a los capitales interesados en desarrollar proyectos en el país.

"El orden macroeconómico significa equilibrio fiscal, cuentas ordenadas que hagan que los inversores vengan a la Argentina, estén y se queden. Y esto es lo que está pasando", afirmó durante su exposición en el Hotel Hilton de Guaymallén.

El funcionario sostuvo que las condiciones económicas impulsadas por el Gobierno nacional permitieron recuperar el interés de grandes compañías internacionales. "Han vuelto las grandes compañías del mundo que se habían ido de nuestro país, porque creyeron no solo en un presidente, sino también en el potencial de las provincias argentinas y de los argentinos", expresó.

El RIGI y las condiciones para invertir

Uno de los puntos centrales de su discurso fue el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), presentado como una herramienta para garantizar estabilidad y reducir la incertidumbre de quienes proyectan desembolsos millonarios.

Según las cifras expuestas por Santilli, el régimen alcanzó los 30 proyectos aprobados, con inversiones comprometidas por aproximadamente US$80.000 millones y una proyección de casi 130.000 puestos de trabajo.

El jefe de Gabinete vinculó estos resultados con tres condiciones que considera fundamentales: cuentas públicas equilibradas, incentivos fiscales para las grandes inversiones y reglas jurídicas estables.

En ese contexto, también destacó la reforma de la Ley de Glaciares, aprobada durante 2026, y mencionó el trabajo realizado junto al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, para avanzar en una normativa que, según la interpretación del Gobierno nacional, brinda mayores certezas al desarrollo minero.

La minería y la proyección de US$10.000 millones

Otro de los momentos destacados de la exposición llegó cuando Santilli repasó el crecimiento de las exportaciones y planteó las expectativas del Gobierno para los próximos años.

"Este año vamos camino a récord histórico, 10.000 millones de dólares", sostuvo al referirse a las perspectivas de las exportaciones mineras argentinas.

La proyección representa un salto respecto de 2025, cuando el sector exportó US$6.074 millones. De acuerdo con los registros oficiales, entre enero y septiembre de 2026 las ventas mineras al exterior ya habían alcanzado los US$6.723 millones, superando el total de todo el año anterior.

Santilli también vinculó el crecimiento de la minería con una estrategia más amplia para duplicar la capacidad exportadora argentina hacia 2030, apoyada en el desarrollo de los recursos naturales, la energía y la incorporación de inversiones privadas.

En ese marco, mencionó el potencial de Vaca Muerta y los grandes proyectos energéticos, entre ellos las iniciativas para ampliar la producción y exportación de gas natural licuado.

"Esa es la Argentina que vislumbra el presidente Milei. Esa es la Argentina que los argentinos, de una vez por todas, tenemos que consolidar, sellar y no volver nunca más atrás", enfatizó.

El papel de las provincias mineras

El funcionario también puso el foco en el carácter federal de la actividad y en la responsabilidad de los gobiernos provinciales para definir el aprovechamiento de sus recursos.

"Son las provincias con su subsuelo las que definen", expresó, al destacar el protagonismo de las jurisdicciones mineras dentro de la estrategia de desarrollo nacional.

La exposición se produjo ante los gobernadores que integran la Mesa del Cobre, entre ellos Marcelo Orrego, Alfredo Cornejo, Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Carlos Sadir, además de representantes de compañías internacionales como BHP y Teck Resources y entidades financieras como Citi y UBS Investment Bank.En un encuentro donde la disponibilidad de financiamiento y las garantías para invertir aparecen como los principales temas de discusión, Santilli dejó planteada la posición del Gobierno nacional: sostener el orden económico y ofrecer condiciones de estabilidad para transformar el potencial geológico argentino en inversiones, producción y exportaciones.