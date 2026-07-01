El flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, abrió la posibilidad de competir por la gobernación de la provincia de Buenos Aires en 2027, aunque intentó bajar el tono electoral al asegurar que “falta un montón” para tomar esa decisión.

“Hoy estoy ante un desafío enorme, distinto, que nunca soñé; estoy trabajando para que la Argentina sea grande”, afirmó el funcionario al retirarse de la ceremonia de jura en la Casa Rosada.

En sus primeras definiciones políticas tras asumir el cargo, Santilli también confirmó que el Gobierno de Javier Milei buscará avanzar con un amplio paquete de reformas estructurales. Entre ellas, destacó la reforma política que incluye la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), uno de los puntos más resistidos por la oposición.

“El objetivo es sacar adelante las reformas que necesitamos”, sostuvo el jefe de Gabinete, quien además planteó la importancia de “avanzar con lo que pide el Presidente junto con los gobernadores”, en referencia a la estrategia de reconstrucción del vínculo con las provincias.

El rol político de Santilli y su proyección

Santilli llega a la Jefatura de Gabinete tras su paso por el Ministerio del Interior, donde consolidó una red de vínculos con gobernadores e intendentes que ahora será clave en su nueva función como articulador político del Gobierno.

Dentro del PRO consideran que su llegada a la coordinación del Gabinete podría posicionarlo como eventual candidato a gobernador bonaerense en 2027. En ese espacio recuerdan su desempeño electoral reciente, cuando tras la renuncia de José Luis Espert encabezó la lista legislativa y logró revertir un escenario adverso.

El diputado nacional y titular del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, sostuvo públicamente que Santilli debería ser el candidato a gobernador de una eventual alianza opositora.

En la misma línea, su entorno más cercano también acompañó la cautela. Su esposa, Analía Maiorana, afirmó que por el momento la prioridad es el nuevo cargo: “Hoy es esto y esto es mucho”, señaló, en sintonía con el discurso del flamante jefe de Gabinete.