El Gobierno nacional puso en marcha las negociaciones para conseguir respaldo al Presupuesto 2027. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibió este miércoles en Casa Rosada a cuatro gobernadores del Norte, en el inicio de una ronda de encuentros con mandatarios provinciales que continuará durante el jueves.

De la reunión participaron Raúl Jalil, de Catamarca; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Gustavo Sáenz, de Salta; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán. El encuentro comenzó después de las 15 y se extendió durante más de dos horas.

La convocatoria se produjo pocas horas después de que el Poder Ejecutivo enviara al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027. La Casa Rosada busca construir acuerdos con las provincias antes de que la iniciativa comience a discutirse formalmente en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, previsto para principios de octubre.

Aunque el respaldo al Presupuesto forma parte del objetivo político de la ronda de reuniones, durante este primer encuentro los mandatarios centraron sus planteos principalmente en problemas de infraestructura y energía. Entre los reclamos aparecieron el estado y mantenimiento de las rutas nacionales y la necesidad de reactivar obras pendientes.

Otro de los principales pedidos fue avanzar con un régimen de “zonas cálidas” que permita establecer una tarifa eléctrica diferencial para las provincias que registran temperaturas elevadas durante el verano y, por lo tanto, un fuerte incremento del consumo energético.

Jaldo explicó que los gobernadores buscan que exista un tratamiento específico para estas jurisdicciones frente al impacto que tiene el uso intensivo de electricidad durante los meses de mayor calor. También sostuvo que el Presupuesto que finalmente apruebe el Congreso debería contemplar recursos para las provincias y obras públicas.

Por otra parte, aunque la reforma electoral también integra la agenda que impulsa el Ejecutivo, Infobae informó que la eliminación de las PASO no fue abordada durante esta reunión. El Gobierno pretende continuar las conversaciones legislativas sobre ese proyecto en próximos encuentros.

La ronda continuará este jueves. Santilli tiene previsto recibir al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, en una reunión de la que también participará el ministro de Economía, Luis Caputo. Luego será el turno del gobernador de Chaco, Leandro Zdero, y finalmente del mandatario de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

El proyecto de Presupuesto 2027 proyecta para el próximo año un crecimiento económico del 4% y una inflación anual del 18%, mientras mantiene como uno de sus ejes la disciplina fiscal. Ahora comenzará una etapa de negociaciones en el Congreso, donde el oficialismo necesitará acuerdos con otros bloques para avanzar con la iniciativa.