Santilli respondió a Quintela por las expropiaciones y lo llamó “dinosaurio”

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, salió al cruce del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, luego de que el mandatario peronista planteara que un futuro gobierno de su espacio podría avanzar con expropiaciones y revisar medidas adoptadas durante la gestión de Javier Milei.

Santilli calificó la postura de Quintela como “de la prehistoria” y definió al gobernador riojano como “un dinosaurio”, en una fuerte respuesta a sus declaraciones.

El gobernador había hablado sobre el tema durante una entrevista con El Destape, donde sostuvo: “Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar”. Además, anticipó que si el peronismo vuelve al Gobierno revisará las medidas implementadas por la actual administración nacional.

Quintela explicó que su advertencia también apuntaba a quienes evalúan realizar inversiones durante el gobierno de Milei. En ese sentido, afirmó que buscaba desalentar a los empresarios de avanzar con proyectos bajo la actual gestión y cuestionó duramente al Presidente.

La respuesta de Santilli

En diálogo con Radio Rivadavia, Santilli cuestionó la postura del gobernador y sostuvo que representa una lógica política que, según su mirada, la sociedad argentina ya dejó atrás.

El funcionario consideró que plantear expropiaciones equivale a transmitirles a los argentinos que “queremos que sigan siendo pobres”.

Consultado puntualmente sobre Quintela, fue todavía más duro: “Es de los dinosaurios, digamos”, afirmó.

El cruce se produce mientras el Gobierno nacional busca avanzar en el Congreso con distintas reformas y mientras la oposición mantiene reparos sobre algunas de las iniciativas impulsadas por la administración de Milei.

Santilli defendió la reforma del Banco Central

Durante la misma entrevista, el jefe de Gabinete también habló sobre el escenario parlamentario y defendió uno de los proyectos que el oficialismo considera centrales: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Ante la consulta sobre si el Gobierno podrá reunir los votos necesarios para avanzar con la iniciativa, Santilli respondió que está convencido de que sí.

“Yo estoy convencido de que sí, no por un tema de negociación, sino por lo que creen”, sostuvo.

El funcionario aseguró además que mantiene conversaciones con la senadora Patricia Bullrich y con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y señaló que percibe un cambio de actitud en distintos sectores de la dirigencia política frente a las reformas impulsadas por el oficialismo.

El debate por la propiedad privada llega al Senado

El enfrentamiento entre Santilli y Quintela se da en la previa de un nuevo debate parlamentario. El Senado se prepara para retomar este jueves 6 de agosto el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas impulsadas por Federico Sturzenegger.

El proyecto propone flexibilizar las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros, aunque todavía no cuenta con los votos necesarios para ser aprobado.

Desde la oposición ya expresaron fuertes cuestionamientos. El senador riojano Fernando Rejal advirtió sobre las consecuencias de la iniciativa y lanzó una frase que sintetizó su postura: “Nos pueden comprar la frontera”.

El debate sobre la propiedad privada adquiere así una dimensión política mayor, en un escenario marcado por el enfrentamiento entre el Gobierno nacional y distintos sectores del peronismo.

Quintela busca posicionarse rumbo a 2027

Las declaraciones del gobernador riojano también se producen en medio de su estrategia para ganar protagonismo dentro del peronismo de cara a 2027.

Quintela intenta consolidarse como uno de los dirigentes capaces de articular al espacio opositor, aunque las diferencias internas continúan expuestas.

Una muestra de esas tensiones quedó reflejada en el encuentro que el gobernador organizó el 31 de julio en La Rioja. Mientras Máximo Kirchner participó de la actividad, Axel Kicillof decidió no asistir, una ausencia que volvió a evidenciar las diferencias entre los distintos sectores del peronismo.

En ese contexto, el cruce entre Quintela y Santilli suma un nuevo capítulo a la disputa política nacional, con las expropiaciones, la propiedad privada y el rumbo económico del país como algunos de los principales ejes de confrontación.