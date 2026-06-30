Santilli y su opinión sobre San Juan: "Es la cuna de la minería y está volando"

Diego Santilli asume este martes a las 17:30 su cargo como jefe de Gabinete de Ministros en la Casa Rosada. La ceremonia será encabezada por el presidente de la Nación tras la salida de Manuel Adorni de la gestión pública. El flamante funcionario, que llega desde las filas del PRO para sumarse a La Libertad Avanza, concedió una entrevista televisiva a Antonio Laje antes del juramento donde explicó que "Hemos construido diálogo con los gobernadores para llevar adelante las reformas que el Presidente quiere, siente y está convencido que necesita la Argentina".

Durante la charla, el nuevo ministro resaltó el posicionamiento de San Juan dentro de la actividad extractiva nacional. Santilli aseguró que "Los números uno del mundo de la minería se habían ido todos de la Argentina y ahora vuelven todos. Ves provincias como Catamarca que vuela, como Salta. San Juan es la cuna y está volando". Estas definiciones coinciden con un periodo de fuerte impulso para los proyectos de oro y cobre en territorio sanjuanino, con inversiones millonarias proyectadas para los años venideros.

El desarrollo económico a largo plazo fue otro de los ejes tratados por el funcionario. Santilli manifestó que "A mí me gusta decir que nuestra Abu Dhabi es Neuquén y Dubái es Río Negro. Y también dialogamos con Tierra del Fuego, nos hemos puesto de acuerdo con La Pampa. Pero es parte del laburo para lograr las reformas para que la Argentina crezca 20, 30 o 40 años consecutivamente". Para el ministro, el avance de los sectores exportadores resulta clave para el sostenimiento del país en las próximas décadas.

La designación de Santilli fortalece el vínculo político con el gobernador Marcelo Orrego, con quien mantiene una relación cercana desde sus años compartidos en Juntos por el Cambio. El mandatario provincial fue uno de los primeros en saludar al nuevo integrante del gabinete nacional mediante las redes sociales. Este lazo político facilita una agenda de trabajo común centrada en temas de infraestructura, minería y búsqueda de inversiones estratégicas.