Sarmiento buscó apoyo local para llegar a la Magistratura de Nación

Claudia Sarmiento puede convertirse en la primera sanjuanina en integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación en representación de los abogados. La profesional ocupa el segundo lugar entre los candidatos titulares de la Lista 3 Unidad en Defensa de la Abogacía, que competirá en las elecciones del próximo 20 de octubre por cuatro bancas en el organismo encargado de intervenir en la selección y el control disciplinario de los jueces nacionales y federales.

La elección se realizará de 9 a 18 en todo el país y estarán habilitados alrededor de 187.000 abogados, según precisó Sarmiento. El voto es voluntario y permitirá definir a los representantes de la matrícula federal para el período 2026-2030.

“Por primera vez en la historia del Consejo de la Magistratura Nacional una persona de San Juan puede ocupar una de esas bancas”, destacó la abogada en diálogo sobre la importancia de los comicios para la provincia.

La Lista 3 es encabezada por Alberto Biglieri, seguido por Sarmiento. La nómina se completa con Eduardo Bittar y Jazminka Mihaljevic. Como suplentes figuran Carlos Más Vélez, Ana Ruiz O’Neill, Guillermo Lipera y Carolina Grillo.

El espacio plantea una agenda centrada en el mérito, la idoneidad y la igualdad para seleccionar magistrados; la independencia judicial y la responsabilidad de los jueces; la defensa del ejercicio profesional; la rendición de cuentas; la evaluación del desempeño de los tribunales; la modernización de la gestión y la formación judicial.

Sarmiento explicó que su decisión de participar responde a una trayectoria vinculada con la abogacía y al trabajo que viene realizando junto a colegas de distintos puntos del país. Además, recordó que ya había sido candidata en 2022 por la misma agrupación y que, desde entonces, continuó recorriendo distintas provincias para escuchar las demandas del sector.

La elección representa una oportunidad para que San Juan tenga voz directa en un organismo clave para el funcionamiento de la Justicia Federal. Sin embargo, la posibilidad de que Sarmiento llegue al Consejo dependerá del resultado que obtenga la lista en los comicios.