En el marco del programa San Juan Emprende, la Municipalidad de Sarmiento oficializó su adhesión como aliada estratégica de la Dirección de Pymes y Emprendedores provincial. Con esta iniciativa, el municipio busca fortalecer el tejido productivo local brindando nuevas herramientas de asistencia técnica y financiamiento para los trabajadores independientes del departamento.

Un nuevo punto de atención en Media Agua

El intendente Alfredo Castro recibió recientemente los kits de gestión que incluyen instructivos, señalética con códigos QR y material informativo. De esta manera, la oficina de Desarrollo Económico Local, situada sobre calle Barboza en la villa cabecera de Media Agua, se convierte oficialmente en un punto de asesoramiento clave para el sector.

Los emprendedores que se acerquen a esta dependencia podrán realizar las siguientes gestiones para acceder a información detallada sobre las herramientas de asistencia técnica y financiera de la Agencia Calidad San Juan y registrarse en el Relevamiento Emprendedor 2026 a través de códigos QR, permitiendo que la provincia cuente con datos precisos sobre las necesidades del sector en Sarmiento.

Políticas con visión de futuro

Estas acciones se alinean con el pedido del gobernador Marcelo Orrego de estimular la generación de empleo genuino en cada punto de la provincia. A través de este esfuerzo coordinado entre el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y la comuna sarmientina, se busca centralizar el acompañamiento a quienes impulsan la economía local.

Este programa no solo intenta formalizar el sector, sino también brindar el soporte necesario para que los emprendimientos sarmientinos puedan escalar y proyectarse en el San Juan del futuro, aprovechando las diversas líneas de ayuda dispuestas por el Gobierno provincial.