Sarmiento festejará sus 118 años con Los Nocheros y Valentino Merlo

El departamento Sarmiento se prepara para celebrar su 118° aniversario con un fin de semana de actividades culturales, musicales y tradicionales. Los festejos centrales se desarrollarán el sábado 29 y domingo 30 de agosto en el Predio Gaucho Riviello, en Media Agua, con entrada libre y gratuita para todo público.

La propuesta fue organizada por el municipio y apunta a ofrecer jornadas completas para las familias. Según anticiparon desde la comuna, los asistentes podrán ingresar con reposeras y heladeras para disfrutar de la celebración.

Valentino Merlo será el cierre del sábado

La primera jornada, prevista para el sábado 29 de agosto, tendrá como protagonistas a artistas locales y academias de danza del departamento, además de propuestas vinculadas con las tradiciones gauchas.

El cierre de la noche estará a cargo de Valentino Merlo, uno de los principales nombres de la programación musical. Su presentación será el espectáculo central de la primera jornada.

Durante el sábado también habrá participación de agrupaciones gauchas, que realizarán juegos tradicionales y destrezas criollas para acompañar los festejos por el aniversario.

Los Nocheros cerrarán el domingo

El domingo 30, la música folclórica ocupará el escenario principal del Predio Gaucho Riviello. El número central de la jornada será Los Nocheros, histórico conjunto del folclore argentino, que llegará a Sarmiento para cerrar los festejos aniversario.

La presentación se sumará a las distintas actividades previstas durante la jornada, que tendrá al folclore y las expresiones tradicionales como protagonistas.

Desfile cívico-militar

Los festejos también incluirán el tradicional desfile cívico-militar, que se realizará el domingo 30 desde las 10, sobre avenida 25 de Mayo.

Del desfile participarán instituciones educativas de distintos niveles, clubes deportivos, centros culturales, agrupaciones gauchas y asociaciones de autos clásicos. También estarán presentes fuerzas de seguridad y formaciones invitadas.

La celebración por los 118 años del departamento no se limitará al último fin de semana de agosto. El municipio también programó actividades deportivas, culturales y eventos complementarios a lo largo de todo el mes.