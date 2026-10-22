La abogada sanjuanina Claudia Sarmiento, electa para integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación por el estamento de los abogados, pidió modificar el sistema de selección de jueces para garantizar mayor transparencia, igualdad de oportunidades y reducir la discrecionalidad. La propuesta apunta tanto al ámbito nacional como al provincial, con el objetivo de que los cargos judiciales sean ocupados por los profesionales mejor preparados.

“Estamos trabajando, hay un reglamento, un proyecto de reglamento para modificar lo que hace a la selección de los jueces y necesitamos que se avance en ese reglamento”, explicó Sarmiento, quien fue elegida en los comicios del martes 20 de octubre para representar a los abogados de todo el país.

Uno de los principales cambios que impulsa apunta a equiparar las oportunidades entre los abogados que ejercen la profesión de manera independiente y quienes trabajan dentro del Poder Judicial. Según sostuvo en radio Amanecer, actualmente los funcionarios judiciales cuentan con ventajas por el sistema de capacitación y el puntaje que otorga la escuela judicial.

“Necesitamos que la escuela judicial abra un cupo para el abogado litigante para poder tener por la misma capacitación el mismo puntaje. Hoy no se da esta situación”, señaló.

La representante sanjuanina también planteó la necesidad de modificar la evaluación de los postulantes, especialmente el peso de las entrevistas personales. Según explicó, el proyecto de reglamento propone asignarles un puntaje acotado para evitar que tengan una incidencia excesiva en el orden de mérito.

“Lo que establece es justamente bajar la discrecionalidad al momento de realizar las entrevistas. Hoy no tiene puntaje la entrevista y necesitamos que tenga un puntaje acotado”, afirmó.

Para Sarmiento, los antecedentes profesionales y los resultados de los exámenes deben tener un papel determinante en la selección. Advirtió que, con el mecanismo actual, un postulante que queda relegado en las etapas previas puede terminar escalando posiciones durante las entrevistas y quedar mejor ubicado para acceder a un cargo.

La reforma del sistema de selección de magistrados también debería alcanzar a San Juan. Consultada sobre la posibilidad de introducir cambios en el Consejo de la Magistratura provincial, Sarmiento sostuvo que las distintas jurisdicciones pueden adoptar mecanismos diferentes, pero que todos deben garantizar reglas claras.

“Mientras haya transparencia, que por supuesto es lo que siempre se pide, y que haya un sistema donde la discrecionalidad sea menor, siempre es necesario”, consideró.

En ese sentido, remarcó que San Juan necesita una legislación que establezca criterios claros para evaluar a quienes aspiran a ocupar cargos judiciales. “Necesitamos, por supuesto, que exista una legislación que establezca estos puntos y que nos garantice que lleguen los mejores”, concluyó.