Lionel Scaloni está cada vez más cerca de definir su continuidad al frente de la Selección Argentina. La negociación con la AFA avanzó durante las últimas semanas y, aunque todavía no existe un acuerdo firmado, ambas partes mantienen buena predisposición y noviembre aparece como el momento elegido para intentar anunciar la decisión.

El contrato del entrenador vence el 31 de diciembre de 2026. Claudio Tapia ya le presentó dos alternativas: renovar por 2 años hasta la Copa América 2028, con opción de extender otros 2 hasta el Mundial 2030, o acordar directamente un nuevo vínculo por 4 temporadas.

La intención de la AFA es conseguir una definición durante la próxima fecha FIFA. Argentina enfrentará a Uruguay el viernes 13 de noviembre en Buenos Aires y a Costa Rica el martes 17 en Córdoba.

“Estamos ilusionados con eso”, había reconocido Scaloni al referirse a su continuidad. El entrenador también dejó en claro que antes de abrir las conversaciones necesitaba comprobar que existían condiciones deportivas para volver a construir un equipo competitivo.

Scaloni y Tapia acercaron posiciones

El vínculo entre las partes comenzó a destrabarse después de una reunión entre Scaloni y Tapia en el predio de Ezeiza. Desde entonces, el representante del técnico, Matías Aldao, mantiene las conversaciones con la dirigencia para avanzar sobre los términos del nuevo contrato.

“La predisposición está de las dos partes y eso es lo importante”, había señalado el entrenador tras aquel encuentro.

El punto deportivo aparece como uno de los factores centrales. Scaloni quiere tener garantías de que podrá sostener un proyecto competitivo durante el próximo ciclo, mientras que también quedan cuestiones económicas y contractuales por resolver.

Su continuidad abriría un tercer proceso mundialista consecutivo. El santafesino asumió en 2018 y desde entonces conquistó la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022, la Finalissima 2022 y la Copa América 2024.

Noviembre aparece como el momento para anunciar la decisión

La AFA pretende aprovechar los últimos dos amistosos del año para cerrar una negociación que comenzó después del Mundial 2026.

El escenario cambió respecto de las primeras declaraciones de Scaloni luego del subcampeonato ante España. En aquel momento pidió tiempo para analizar su futuro, mientras que posteriormente reconoció públicamente que volvió a entusiasmarse con la posibilidad de continuar.

El próximo ciclo tendrá además un desafío inédito: construir una nueva Selección sin Lionel Messi. El capitán cerró su etapa con la Albiceleste y Scaloni ya comenzó a trabajar en una renovación que combina jugadores campeones con una nueva generación.

Por ahora falta el acuerdo definitivo. Sin embargo, las posiciones están más cerca y noviembre podría convertirse en el mes en el que se confirme si Scaloni seguirá conduciendo a la Selección Argentina rumbo a la Copa América 2028 y, eventualmente, al Mundial 2030.