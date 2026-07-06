La Selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni, cerró este lunes su preparación de cara al partido de octavos de final del Mundial 2026 ante Egipto, en un duelo clave por el pase a cuartos.

El plantel llegó al predio de Kennesaw University cerca de las 11.30 y, sin demoras, se dirigió a la sala de videos para realizar una breve sesión de análisis del rival. Durante aproximadamente 15 minutos, el cuerpo técnico mostró aspectos tácticos del equipo dirigido por Hossam Hassan, con foco en su organización defensiva y transiciones rápidas.

Luego del trabajo audiovisual, el grupo completó la última práctica antes del encuentro decisivo, en la que Scaloni terminó de delinear el posible equipo titular, aunque aún mantiene tres incógnitas importantes.

Las dudas del entrenador pasan por tres sectores del campo: en la defensa, entre Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; en el mediocampo, entre Leandro Paredes o Thiago Almada; y en la delantera, donde el acompañante de Lionel Messi saldrá entre Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

El resto del equipo parece estar definido, con Emiliano “Dibu” Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cristian Romero y Lisandro Martínez en la línea defensiva; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister en el mediocampo; y Lionel Messi como referencia ofensiva principal.

El posible once inicial de la Albiceleste para enfrentar a Egipto sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Leandro Paredes o Thiago Almada, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Con el equipo prácticamente definido, la Selección argentina ultima detalles para un nuevo desafío mundialista en el que buscará seguir avanzando en la Copa del Mundo y acercarse al objetivo de defender el título conseguido en Qatar.