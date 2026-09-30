La Selección Argentina enfrentará este miércoles a Bolivia desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en su primer amistoso después del Mundial 2026. Lionel Scaloni prepara un equipo con varias modificaciones y la principal novedad sería la presencia de Julián Álvarez y Lautaro Martínez juntos en el ataque.

El entrenador todavía no confirmó la formación y durante los entrenamientos no dio pistas definitivas sobre el equipo. Sin embargo, en la práctica del martes realizó un ensayo táctico que dejó indicios sobre el posible once para el encuentro ante el conjunto boliviano.

El doble nueve, la principal novedad

La presencia de Julián Álvarez y Lautaro Martínez como dupla ofensiva aparece como el cambio más importante respecto del último partido de la Selección. Los dos delanteros compartirían el frente de ataque desde el comienzo del amistoso en Córdoba.

Otra de las novedades sería el ingreso de Nicolás Paz, quien le ganaría la pulseada a Franco Mastantuono para formar parte del equipo titular. En el mediocampo, Exequiel Palacios y Alexis Mac Allister compartirían el eje.

Las dudas en defensa y por izquierda

La defensa también presenta una incógnita en el lateral izquierdo, donde Facundo Medina y Román Vega se disputan un lugar. Además, Valentín Barco tiene chances de ingresar al equipo y pelea su puesto con Matías Soulé.

La probable formación de Argentina sería con Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina o Román Vega; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Matías Soulé o Valentín Barco; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. El entrenador será Lionel Scaloni.

El amistoso ante Bolivia marcará una nueva presentación de la Selección luego de la final del Mundial 2026. Para este encuentro, Scaloni analiza la inclusión de varios jóvenes y también el regreso de futbolistas que hacía tiempo no formaban parte de una convocatoria.