La Selección Argentina ya piensa en su próximo compromiso de la fecha FIFA, después de la derrota frente a Uruguay en La Bombonera. Lionel Scaloni prepara modificaciones para enfrentar a Costa Rica este martes en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y dos futbolistas podrían tener su estreno en el equipo mayor.

Los jugadores que mantienen la ilusión de debutar son Aaron Anselmino y Mariano Troilo, los únicos integrantes de la convocatoria que todavía no sumaron minutos con la camiseta de la Selección absoluta. Ambos defensores forman parte de la renovación que busca consolidar el entrenador argentino.

Quiénes son los posibles debutantes

Aaron Anselmino tiene 21 años y actualmente pertenece al Chelsea de Inglaterra. El defensor, que también tuvo pasos por Boca y Borussia Dortmund, todavía no consiguió disputar partidos oficiales con el equipo londinense en la Premier League durante los primeros meses de la temporada.

El futbolista arrastró distintas lesiones musculares que condicionaron su continuidad y sus posibilidades de sumar minutos. Ahora, con la convocatoria a la Selección, aparece ante una oportunidad para realizar su presentación en el equipo conducido por Scaloni.

El otro nombre es Mariano Troilo, defensor de 23 años que juega en el Parma de Italia. El exfutbolista de Belgrano de Córdoba ya había formado parte de una convocatoria del seleccionado durante las Eliminatorias, aunque todavía no pudo debutar.

A diferencia de Anselmino, Troilo consiguió continuidad en su club y acumula doce partidos entre la Serie A y la Copa Italia. Actualmente, el Parma ocupa el puesto 16 del campeonato italiano y el defensor recibió cuatro tarjetas amarillas en sus presentaciones.

Scaloni anticipó modificaciones

El entrenador argentino reconoció que tiene previsto realizar cambios para el encuentro ante Costa Rica. Después de la caída frente a Uruguay, explicó que algunos futbolistas podrían repetir su presencia y que otros tendrán la oportunidad de sumar minutos.

"El martes haremos unos cambios. Algunos pueden repetir, me parece que es justo. Algunos chicos me han gustado y pueden repetir", manifestó Scaloni después del último partido.

Además, el técnico remarcó su intención de darles oportunidades a los futbolistas jóvenes para que ganen experiencia con la camiseta nacional. También aclaró que busca mantener cierta estabilidad colectiva y evitar que el equipo pierda solidez por realizar demasiadas modificaciones.

Una oportunidad para los defensores

En ese contexto, Anselmino y Troilo aparecen como alternativas para conseguir su primer partido con la Selección mayor. La decisión final dependerá de la planificación del cuerpo técnico y de las necesidades futbolísticas para el amistoso.

Argentina buscará cambiar la imagen que dejó frente a Uruguay y aprovechar el encuentro en Córdoba para seguir evaluando jugadores. Para los dos defensores, el partido ante Costa Rica puede representar el comienzo de su recorrido en la Albiceleste.