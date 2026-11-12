Lionel Scaloni renovó su contrato y continuará al frente de la Selección argentina hasta el Mundial 2030, luego de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunciara oficialmente el acuerdo. La confirmación se realizó este jueves 12 de noviembre, durante una conferencia de prensa en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, fue el encargado de comunicar la continuidad del cuerpo técnico para el período comprendido entre 2027 y 2030. “Vamos a anunciar oficialmente la renovación del cuerpo técnico de Lionel Scaloni”, expresó al comenzar la conferencia.

La emoción de Scaloni durante el anuncio

El entrenador se mostró emocionado al tomar la palabra y agradeció a las autoridades de la AFA por el esfuerzo realizado para concretar la renovación. “Estoy feliz, de verdad. Es lo que queríamos todos desde un primer momento”, manifestó.

Scaloni también explicó que tomó la decisión después de analizar su futuro y conversar con su cuerpo técnico y su entorno. “Hemos llegado a un acuerdo rápidamente y eso es lo importante”, sostuvo.

Una nueva etapa para la Selección argentina

El entrenador anticipó que el próximo período estará marcado por la incorporación de futbolistas jóvenes que buscan ganarse un lugar en el seleccionado. En ese sentido, pidió paciencia y comprensión para acompañar el crecimiento de los nuevos integrantes del plantel.

“Comienza un momento importante en nuestro proceso donde daremos lugar a chicos que vienen empujando de atrás”, señaló. También remarcó que esos jugadores tienen un gran potencial, aunque todavía necesitan tiempo para asumir responsabilidades similares a las que tuvieron Lionel Messi, Ángel Di María y Nicolás Otamendi.

Un ciclo que se extenderá hasta el Mundial 2030

Scaloni asumió como entrenador de la Selección argentina en 2018 y condujo al equipo a la conquista de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Con la renovación confirmada, tendrá la posibilidad de continuar al frente del proyecto hasta la próxima Copa del Mundo.

El anuncio llegó en la previa del amistoso ante Uruguay, que se disputará este viernes en La Bombonera. Luego, Argentina enfrentará a Costa Rica el martes 17 de noviembre en Córdoba.