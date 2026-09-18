Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, sufrió la cancelación de su vuelo y por ese motivo se demoró su llegada al país. Finalmente, el técnico arribará a Buenos Aires este sábado por la mañana, un día después de lo previsto.

El entrenador aterrizará en Ezeiza a las 7.40 y, luego de su llegada, comenzará a preparar los próximos compromisos del conjunto nacional. Argentina tendrá tres amistosos durante la próxima fecha FIFA.

Los próximos partidos

La Selección Argentina enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego jugará ante Burkina Faso el 3 de octubre, encuentro que se mudaría a la Bombonera, y cerrará frente a Benín el 6 de octubre en el Monumental.

El último de esos encuentros tendrá un significado especial porque será la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. El equipo dirigido por Scaloni comenzará así una nueva etapa después del Mundial 2026.

Las bajas por sanción

Argentina además deberá afrontar estos encuentros con jugadores suspendidos por las sanciones impuestas tras los incidentes ocurridos durante la Copa del Mundo. Leandro Paredes tiene diez fechas de suspensión, Nahuel Molina siete, Roberto Ayala tres y Thiago Almada una.

La FIFA también estableció restricciones para la presencia de espectadores en los próximos dos partidos de la Selección. El primero tendrá un 50% de aforo, mientras que el segundo quedó en suspenso.

Los amistosos serán considerados en principio como encuentros Clase A. De acuerdo con la información publicada, esa condición permitiría que algunos de los jugadores sancionados comiencen a cumplir o limpiar las fechas de suspensión.

Scaloni llegará finalmente este sábado y tendrá por delante la preparación de una nueva fecha FIFA. El calendario incluirá tres partidos y tendrá como punto destacado la despedida de Messi del seleccionado nacional.