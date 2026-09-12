Se agravó la salud del niño de Pocito que se quemó con agua hirviendo

El estado de salud del niño de 5 años herido en Pocito sufrió una complicación severa en las últimas horas. El paciente continúa ingresado en el área de terapia intensiva infantil del Hospital Rawson, donde permanece bajo estricto control médico a raíz de las serias lesiones provocadas por el accidente doméstico.

El informe médico detalla que el niño presenta quemaduras profundas que alcanzan cerca del 70% de su cuerpo. El equipo sanitario mantiene un seguimiento constante de sus parámetros biológicos, en un cuadro general donde las próximas horas resultarán decisivas para evaluar su respuesta al tratamiento especializado.

El hecho se registró durante la noche del miércoles en un inmueble del barrio Teresa Calcuta. El menor resultó afectado por el vuelco de agua hirviendo proveniente del carro de venta de panchos que utilizan sus padres para trabajar.

Apenas ocurrido el incidente, los familiares asistieron de inmediato al menor y lo trasladaron al Hospital Marcial Quiroga para recibir el abordaje de urgencia. Debido a la complejidad del cuadro y a la extensión de las lesiones, las autoridades médicas dispusieron el traslado inmediato al Hospital Rawson. En este centro de mayor complejidad, el paciente quedó alojado en el sector de cuidados intensivos pediátricos, mientras los profesionales evalúan minuto a minuto un pronóstico que se mantiene reservado.