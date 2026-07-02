Se aprobó la Ley de Desarrollo Local Minero en San Juan

La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este jueves 2 de julio la Ley de Desarrollo Local Minero, una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno de Marcelo Orrego para incrementar la participación de trabajadores y empresas sanjuaninas en la actividad minera. El proyecto obtuvo el respaldo de la mayoría del cuerpo luego de más de dos horas de debate.

El oficialismo consiguió el acompañamiento del bloque justicialista y la norma fue sancionada con 32 votos a favor y 2 en contra. Los únicos votos negativos fueron los de los diputados Graciela Seva y Mario Herrero, integrantes del PJ alineado con el giojismo.

Los votos en Diputados.

La nueva legislación establece como objetivo que las empresas mineras alcancen un 80% de contratación de trabajadores sanjuaninos, priorizando además a los habitantes de los departamentos donde se desarrollen los proyectos.

En materia de compras y servicios, la ley fija que las compañías deberán trabajar para que el 60% del monto anual destinado a contrataciones corresponda a proveedores locales, siempre que existan condiciones de competitividad.

Para alcanzar esas metas, las operadoras mineras y sus principales contratistas deberán presentar Planes de Desarrollo con objetivos progresivos y verificables sobre empleo y contratación de proveedores, los cuales deberán actualizarse cada dos años.

Uno de los puntos centrales de la norma es la creación del Registro de Proveedores Mineros de San Juan (Repromin), una plataforma pública y digital que permitirá identificar a las empresas sanjuaninas habilitadas para participar en las contrataciones del sector. Para integrar el registro, las firmas deberán contar con domicilio operativo en la provincia, tributar en San Juan y acreditar que al menos el 80% de su personal reside en territorio sanjuanino.

La ley también incorpora medidas para brindar mayor previsibilidad a las pequeñas y medianas empresas. Entre ellas, obliga a las operadoras a publicar con anticipación sus planes de compras, la demanda de bienes y servicios y las futuras licitaciones, con el objetivo de que los proveedores puedan prepararse para competir.

Además, las empresas que cumplan simultáneamente con las metas de empleo local y contratación de proveedores sanjuaninos podrán acceder a un Certificado de Crédito Fiscal transferible, utilizable para cancelar impuestos provinciales o transferirse a otras pymes.

La normativa también establece mecanismos de transparencia en los procesos de contratación, crea un Consejo Consultivo público-privado para acompañar su implementación y deja la fiscalización en manos del Ministerio de Minería. Asimismo, contempla un régimen de sanciones para quienes incumplan las obligaciones, con multas de hasta 60.000 Unidades Tributarias e incluso la suspensión del registro de proveedores.

Con esta aprobación, el Gobierno provincial apuesta a que el crecimiento de la minería tenga un mayor impacto en la generación de empleo, el fortalecimiento de las empresas locales y el desarrollo económico de San Juan.