El fiscal Dr. Francisco Pizarro, de la UFI Especiales, brindó detalles sobre el accidente ocurrido en Rawson que terminó con la vida de un motociclista de 23 años. El hecho sucedió durante la tarde del domingo en la intersección de Agustín Gómez y Calle Frías. El conductor de la camioneta involucrada permanece detenido bajo prisión domiciliaria mientras avanza la investigación.

“Se realizaron las pericias correspondientes y ya tenemos los resultados de la autopsia. Lamentablemente, los golpes más importantes los tenía en el tórax y esas lesiones fueron la causa de la muerte”, confirmó Pizarro.

La víctima, de apellido Córdoba, circulaba en una motocicleta por Agustín Gómez en sentido oeste-este cuando, por motivos que todavía son materia de investigación, impactó contra una Ford F100 que transitaba por Calle Frías de sur a norte.

El fiscal precisó que el joven llevaba casco al momento del accidente. Además, señaló que en el lugar no había reductores de velocidad.

El conductor quedó con domiciliaria

“Tenemos una persona fallecida y se están estudiando todas las pruebas pertinentes”, explicó Pizarro al referirse a las primeras medidas adoptadas por la Fiscalía.

El conductor de la camioneta tiene 70 años y quedó detenido bajo prisión domiciliaria. Según explicó el fiscal, esta modalidad fue otorgada teniendo en cuenta su edad.

“Se le han realizado las pruebas pertinentes al conductor. Cuando se produce un accidente con una persona fallecida, se realiza la extracción de sangre y orina. Todavía estamos aguardando los resultados”, indicó.

Una cámara registró el choque

La investigación también cuenta con material de una cámara de seguridad ubicada en la zona. “Contamos con una cámara de seguridad donde se puede apreciar el accidente”, confirmó el fiscal.

Ese registro forma parte de las pruebas que deberán ser analizadas para determinar cómo ocurrió la colisión y establecer las responsabilidades correspondientes.

Esperan la audiencia de formalización

Pizarro evitó adelantar una conclusión sobre la responsabilidad penal del conductor y explicó que todavía resta una instancia judicial clave. “Todavía no puedo brindar mayores informaciones respecto de las responsabilidades porque aún no tenemos la audiencia de formalización y el control de detención”, señaló.

El fiscal recordó que, de acuerdo con el procedimiento establecido, la audiencia debe realizarse dentro de las 72 horas posteriores a la detención. Mientras tanto, la Fiscalía continúa con el análisis de las pericias, los resultados de los estudios realizados al conductor y las imágenes de seguridad.