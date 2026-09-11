Se conocieron hace tres meses, se iban a casar y descubrió que le era infiel

La exparticipante del programa Gran Hermano Generación Dorada visitó el espacio Rumis y expuso la realidad sobre el final de su relación con Manuel Ibero. La separación generó polémica en plataformas digitales al involucrar a Zoe Bogach, expareja del joven, e incluir la posibilidad de acciones legales de parte de Ibero contra Bogach tras los ataques recibidos.

Durante la emisión conducida por Lizardo Ponce y su equipo, la joven rompió en llanto al detallar las causas del distanciamiento. "Él me amaba a su forma y, su forma de amar, a mí no me gustaba", expresó al inicio de su relato para evidenciar el desgaste del vínculo.

Respecto a los rumores sobre engaños con otras personas, la entrevistada aclaró su postura. "Confío en que no me engañó, pero todo el mundo me trataba de cornuda y yo le dije: ‘No le doy bola a lo que dicen de vos, porque si le hubiera dado bola nunca hubiera estado con vos’", relató sobre las advertencias que recibía del entorno.

El quiebre definitivo comenzó a gestarse por comportamientos específicos en las redes sociales que generaron desconfianza. "Descubrí una mentira que no me copó un carajo: había empezado a seguir a una chica", explicó la protagonista al recordar el desencadenante de la discusión.

Ante esa situación, la exparticipante le planteó exigencias claras sobre el respeto mutuo. "Si querés estar conmigo, te pido que me respetes. Hay dos caminos: nos separamos y todo bien o cambias esto, que es una pelot... ¡¡¡Te estoy pidiendo que no sigas a pibas nuevas en Instagram!!!", le reclamó directamente a su pareja.

Sin embargo, las actitudes no se modificaron con el paso del tiempo. "Le planteo esto, pasan los días y me siguen llegando cosas. Ahí le dije: ‘No me estás poniendo en el lugar que me merezco’", agregó al confirmar que el distanciamiento llevaba un mes de evolución.

La convivencia diaria también sufrió el desgaste de la falta de afecto. "Sentía que no me miraba con los mismos ojos. Le dije que no sentía que me estuviera amando y que no podía estar reclamando un abrazo", confesó sobre la intimidad de la pareja.

El hecho clave ocurrió en una fecha precisa que marcó el cierre final del noviazgo. "El 21 de agosto se destruyó la confianza en la relación porque se lo planteé y esa misma noche me volvieron a llegar cosas", afirmó la mediática, quien además observó capturas de pantalla con perfiles de otras mujeres en el teléfono de su novio al estar ubicada a su lado, aclarando que no le revisó el dispositivo.