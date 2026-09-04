Durante la audiencia de formalización realizada este viernes, se conocieron las imágenes del choque que terminó con la vida de Brisa Gallardo, la joven de 20 años que murió luego de permanecer tres días internada en grave estado.

El siniestro ocurrió el viernes 21 de agosto, alrededor de las 16:30, en la intersección de avenida Ignacio de la Roza y calle Catamarca, en Capital. Brisa circulaba en una motocicleta Gilera 150 cc en dirección oeste-este cuando fue embestida por una Peugeot 3008.

El vehículo era conducido por Mateo Joaquín Argüello Medawar, de 18 años, quien quedó como principal imputado en la causa.

Las imágenes del momento del choque

Durante la audiencia, las imágenes fueron incorporadas como parte de la evidencia reunida por la investigación. El video permite observar la secuencia del siniestro y el momento en que se produjo el impacto entre la motocicleta y el vehículo.

El material será analizado dentro de la causa para establecer con precisión la mecánica del choque y determinar las responsabilidades correspondientes.

La colisión provocó heridas gravísimas en Brisa, quien quedó tendida en el lugar y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Rawson.

Brisa sufrió heridas gravísimas y murió tres días después

La joven permaneció internada en estado crítico durante los días posteriores al accidente. Su cuadro evolucionó desfavorablemente y sufrió una lesión de extrema gravedad que derivó en muerte cerebral.

Finalmente, el fallecimiento fue confirmado alrededor de las 21:30 del lunes 24 de agosto. Brisa tenía 20 años y era oriunda de Chimbas.

Con su muerte, la investigación pasó a incorporar el desenlace fatal como parte central del expediente. Este viernes, la Justicia avanzó con la audiencia de formalización contra Argüello Medawar.

Ahora, la causa busca determinar qué ocurrió exactamente en la esquina de Ignacio de la Roza y Catamarca y establecer las responsabilidades penales que correspondan.