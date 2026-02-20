Dos nuevos focos de incendios se registraron durante la noche del jueves y comenzaron a ser combatidos desde la madrugada de este viernes en el Parque Nacional Los Alerces. Las autoridades sospechan que fueron intencionales. Los focos ígneos se desarrollan en el Puerto Ciprés, Población Burgos, a unos 800 metros de la costa norte del río Grande-Futaleufú.

En este contexto, se implementó un operativo de emergencia con 34 brigadistas que navegaron en botes semirrígidos, a la vez que se utilizaron herramientas manuales, motobombas, motosierras y 55 tramos de manguera.

Publicidad

Los bomberos combatían las llamas con dos aviones anfibios, dos aviones hidrantes y un helicóptero equipado con helibalde, mientras que se afectaron unas cuatro hectáreas en el primer siniestro y el segundo se encuentra ubicado en un cañadón de difícil acceso.

Por su parte, la Administración de Parques Nacionales señaló que los servicios turísticos de la zona norte y centro prestan servicio de manera habitual, en tanto que se recomendó a los habitantes evitar la circulación donde están los incendios.

Publicidad

Las sendas Laguna Toro y La Balsa permanecían cerradas, y se restringió la navegación en el embalse Amutuy Quimey, el área sur del lago Futalaufquen.

Los investigadores creen que hubo intencionalidad a raíz de que no hubo tormentas eléctricas en las últimas horas.